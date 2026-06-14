Ανησυχία προκαλεί η ταχεία εξάπλωση της επιδημίας Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυξήθηκαν στα 710, μετά την καταγραφή 21 νέων περιστατικών μέσα σε ένα 24ωρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας, 149 ασθενείς έχουν χάσει τη ζωή τους, καθώς η επιδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προειδοποιήσει ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται και η νόσος επεκτείνεται σε νέες γεωγραφικές ζώνες.

Δύσκολη η ανταπόκριση λόγω αστάθειας

Η αντιμετώπιση της επιδημίας δυσχεραίνεται από την κατάσταση που επικρατεί στις ανατολικές επαρχίες της χώρας, όπου τα συστήματα υγείας είναι αποδυναμωμένα και η έλλειψη ασφάλειας δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στο έργο των υγειονομικών ομάδων.

Ο ΠΟΥ έχει επισημάνει ότι η ανταπόκριση στην επιδημία είναι «ιδιαίτερα δύσκολη», λόγω των προβλημάτων στις υποδομές, των ελλείψεων και των προκλήσεων πρόσβασης σε πληγείσες περιοχές.

Την ίδια ώρα, έχουν καταγραφεί προβλήματα και στη διαγνωστική ικανότητα, καθώς εργαστήρια αντιμετώπισαν ελλείψεις σε κρίσιμα υλικά για τη διενέργεια εξετάσεων.

Εμπειρία, αλλά και μεγάλοι κίνδυνοι

Παρά τις δυσκολίες, η ΛΔ Κονγκό διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση επιδημιών Έμπολα, καθώς έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πολλαπλές εξάρσεις τις τελευταίες δεκαετίες.

Ωστόσο, η νέα έξαρση θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς αφορά τον ιό Έμπολα τύπου Bundibugyo και πλήττει περιοχές με έντονη κινητικότητα πληθυσμών, ανασφάλεια και περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Οι υγειονομικές αρχές και οι διεθνείς οργανισμοί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της επιδημίας, με στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης, την ενίσχυση των εργαστηρίων και την προστασία των κοινοτήτων που βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης.

Η αύξηση των κρουσμάτων δείχνει ότι η επιδημία δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο, ενώ οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγειονομικής ανταπόκρισης.