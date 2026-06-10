Μόνο για 90 ημέρες φυλακίστηκε η πρώην δήμαρχος της Λουιζιάνα, Μίστι Ρόμπερτς, η οποία καταδικάστηκε επειδή είχε σεξουαλική σχέση με τον 16χρονο φίλο του γιου της σε πάρτι υπό την επήρεια αλκοόλ το 2024.

Κατά την ακροαματική διαδικασία για την επιβολή της ποινής, η μητέρα του ανήλικου θύματος επιτέθηκε λεκτικά στη Ρόμπερτς, λέγοντας: «Ο κίνδυνος δεν μοιάζει πάντα με κίνδυνο. Δεν είναι πάντα ένας άνδρας με καραμέλες ή ένα κουτάβι σε βαν ή άγνωστοι που λέμε στα παιδιά να προσέχουν».

«Αυτός ο θηρευτής έχει εξτένσιον, ψηλοτάκουνα και μπότοξ», πρόσθεσε, συγκρατώντας τα δάκρυά της.

Η 43χρονη, Μίστι Ρόμπερτς, μητέρα δύο παιδιών, θα εκτίσει ποινή φυλάκισης 90 ημερών αντί να καταβάλει εγγύηση 150.000 δολαρίων, αποφεύγοντας ωστόσο μια ενδεχόμενη πολυετή κάθειρξη. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει την ανώτατη ποινή των 17 ετών, μετά την καταδίκη της τον Μάρτιο για σεξουαλική επαφή με τον 16χρονο φίλο του γιου της, ενώ στη Λουιζιάνα η ηλικία συναίνεσης είναι τα 17 έτη.

Ο δικαστής Ντ. Κεντ Σαβόι δήλωσε ότι δεν πείστηκε από τη μεταμέλειά της, σημειώνοντας πως δεν ήταν ιδιαίτερα πειστική η απολογία της, ενώ τόνισε ότι τον επηρέασε περισσότερο όσα άκουσε για τον αντίκτυπο στην οικογένεια του θύματος. Της επέβαλε επίσης δύο πενταετείς ποινές με αναστολή, υποχρεωτική θεραπεία και τακτικούς ελέγχους για αλκοόλ και ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η τότε δήμαρχος διοργάνωνε πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, όπου φέρεται να φλέρταρε με τον 16χρονο φίλο του γιου της πριν τον οδηγήσει σε δωμάτιο και προχωρήσει σε σεξουαλική πράξη μαζί του.

Η μητέρα του ανηλίκου δήλωσε ότι η ζωή του γιου της έχει αλλάξει από τότε, κατηγορώντας τη Ρόμπερτς ότι προσπάθησε να μεταθέσει την ευθύνη στον ανήλικο και να αποφύγει την ανάληψη ευθύνης.

Η υπόθεση προκάλεσε ένταση και μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας, με αναφορές ότι το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τα παιδιά της, προκαλώντας καβγά. Όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση, η μητέρα του θύματος επικοινώνησε μαζί της ζητώντας να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης, με τη Ρόμπερτς να απαντά ότι βρισκόταν σε αντισύλληψη και ότι δεν υπήρχε τέτοια ανησυχία.

Στην απολογία της, η πρώην δήμαρχος είπε ότι θα κατηγορεί τον εαυτό της για όλη της τη ζωή και ότι αναγνωρίζει πως έθεσε τον εαυτό της πάνω από την οικογένειά της και τις ευθύνες της, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο εισαγγελέας, ωστόσο, απέρριψε τη μεταμέλειά της, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει αναλάβει πραγματικά την ευθύνη των πράξεών της και ότι δεν είναι ειλικρινής στη στάση της απέναντι στην υπόθεση. «Δεν πρόκειται για μια αφελή γυναίκα. Είναι κάποια που διαχειριζόταν ολόκληρο τον προϋπολογισμό μιας πόλης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν έχει φτάσει στο σημείο να κατανοήσει την έννοια της ευθύνης».