Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Μαρία Κοκολάκη και την εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» του OPEN παραχώρησε η Ιωάννα Παππά, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απόφασή της να γίνει μητέρα στα 42 της χρόνια, αλλά και στον δύσκολο δρόμο που χρειάστηκε να διανύσει μετά τον θάνατο της μητέρας της.

Μιλώντας για τη μητρότητα, ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί, εφόσον δεν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο τη μητέρα ή το παιδί.

«Έγινα μητέρα στα 42 μου. Όταν δεν τίθεται ιατρικό ζήτημα, που να ’ναι επικίνδυνο για το παιδί ή για τη μητέρα και επιστημονικά σου λένε ότι μπορείς να προχωρήσεις, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνει κάποιος. Σε οποιαδήποτε ηλικία και αν το επιθυμήσει, γιατί τα πράγματα δεν έρχονται και προγραμματισμένα», ανέφερε, προσθέτοντας πως δεν ένιωσε άβολα με τα σχόλια που ενδεχομένως δέχτηκε.

«Την απώλεια της μητέρας δεν την ξεπερνάς»

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της στην απώλεια της μητέρας της, την οποία χαρακτήρισε μια εμπειρία που αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα.

«Η απώλεια είναι οδυνηρή, παίρνει χρόνο και πάντα αφήνει ένα κενό που δεν μπορεί να κλείσει. Την απώλεια της μητέρας δεν την ξεπερνάς, νομίζω. Μου πήρε κάποια χρόνια να βγω από ένα τούνελ, σε ταρακουνάει συθέμελα», εξομολογήθηκε.

Όπως πρόσθεσε, η επιστροφή στις ισορροπίες απαιτεί χρόνο και υποστήριξη.

Η Ιωάννα Παππά αναφέρθηκε ακόμη στην τεχνητή νοημοσύνη και τα φίλτρα, εκφράζοντας τον προβληματισμό της για την επιρροή τους, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές.