Μια υπόθεση που θυμίζει την ταινία «Orphan» μόλις αποκαλύφθηκε, καθώς μια γυναίκα 37 ετών παρίστανε το 12χρονο παιδάκι και υιοθετήθηκε από οικογένεια, με την οποία έμεινε 14 μήνες μέχρι να αποκαλυφθεί η απίστευτη απάτη.

Η απίστευτη υπόθεση εκτυλίχθηκε στο Ζοϊνβίλ της Βραζιλίας, όταν η 37χρονη Αμάντα Μαρία Σόουζα ντε Ολιβέιρα πήγε στην εκκλησία ντυμένη σαν μικρό κορίτσι και προσέγγισε μια οικογένεια για βοήθεια. Εξιστορώντας μια ψεύτικη ιστορία, ότι προέρχεται από προβληματικό και κακοποιητικό περιβάλλον, στο οποίο εμπλέκονται και εγκληματικά κυκλώματα, έπεισε την οικογένεια να την υιοθετήσει.

Για τους επόμενους 14 μήνες έμενε στο σπίτι τους, αντιμετωπίζοντάς τους ως γονείς και αυτοί ως το παιδί τους.

Σύμφωνα με το CTV NEWS, η Αμάντα έπινε από μπιμπερό, χρησιμοποιούσε πιπίλες, έπαιζε με κούκλες, ενώ της άρεσε να ζωγραφίζει και μερικές φορές αποκρουστικές εικόνες, με το τελευταίο να παραπέμπει έντονα στην πρωταγωνίστρια της ταινίας «Orphan».

Η 12χρονη… Αμάντα Μαρία Σόουζα ντε Ολιβέιρα που είναι 37 ετών γυναίκα

«Κατάφερε να χειραγωγήσει συναισθηματικά την οικογένεια», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, αστυνομικός διευθυντής Ροντρίγκο Μπουένο Γκούσο. Επίσης, είπε ότι η γυναίκα δεν λάμβανε άμεσα χρήματα, αλλά είχε πρόσβαση σε ό,τι μπορούσε να της προσφέρει η οικογένεια, σε ένα περιβάλλον που περιγράφεται ως άνετο και ελεγχόμενο.

Μάλιστα, η 37χρονη υποστήριζε ότι αντιμετώπιζε διάφορες ιατρικές παθήσεις, ώστε να εξηγήσει τα βιολογικά χαρακτηριστικά της που δεν παρέπεμπαν σε παιδί.

Οι ζωγραφιές της 37χρονης:

Οι θετοί γονείς πείστηκαν, εντούτοις θεία της οικογένειας από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκε την απάτη και κίνησε «γη και ουρανό» για να ξεσκεπάσει την 37χρονη.

Η 37χρονη χρησιμοποιεί μπιμπερό, παριστάνοντας το παιδί

Εφόσον δεν έπεισε τους γονείς με λογικά επιχειρήματα, άρχισε να ψάχνει το παρελθόν της υποτιθέμενης 12χρονης και ανακάλυψε ότι έχει καταδικαστεί πολλές φορές, επειδή προσποιούνταν την ανήλικη.

Το trailer της ταινίας «Orphan»:

Έτσι, ειδοποίησε την αστυνομία που συνέλαβε την Αμάντα, με τους γονείς να σοκάρονται, βλέποντας το 12χρονο παιδί τους να εγκαταλείπει το σπίτι ως 37 ετών γυναίκα.