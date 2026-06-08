Σε πλήρη ανατροπή του σκηνικού στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά τους όρους που έθεσε το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, έστειλε ένα σκληρό μήνυμα, δηλώνοντας ότι ο στρατός θα συνεχίσει ακάθεκτος τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο με στόχο τη Χεζμπολάχ.



Η δραματική αυτή εξέλιξη έρχεται αμέσως μετά την αιφνίδια επανάληψη των απευθείας εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Πρόκειται για την πρώτη σοβαρή κλιμάκωση και κατάρρευση των ισορροπιών, μόλις δύο μήνες μετά την εφαρμογή της εύθραυστης εκεχειρίας στην περιοχή.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις απειλές του Ιράν. Οποιαδήποτε ιρανική προσπάθεια να συνδέσει τον Λίβανο με το Ιράν με σκοπό να επιτεθεί στο Ισραήλ θα αντιμετωπίσει μια πολύ ισχυρή απάντηση», τόνισε ο Κατς σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.



Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους στο Ισραήλ χθες βράδυ και σήμερα ισχυριζόμενο ότι ενεργούσε σε αντίποινα για ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού. Το Ισραήλ απάντησε με πλήγματα κατά του Ιράν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ανακοινώνοντας νωρίτερα το μεσημέρι την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, η Τεχεράνη δήλωσε ότι το Ισραήλ θα βρεθεί αντιμέτωπο με «πολύ αυστηρότερες ενέργειες» αν συνεχίσει «τις πράξεις επιθετικότητας (…) συμπεριλαμβανομένου του νότιου Λιβάνου».