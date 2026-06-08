Σκηνές πανικού καταγράφηκαν στις Φιλιππίνες τη στιγμή που ο φονικός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών έπληξε τη χώρα. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 15, σύμφωνα με αξιωματούχους της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του τοπικού γραφείου πολιτικής άμυνας, Ροδρίγκο Σοσμένια, 12 από τους νεκρούς καταγράφηκαν στην περιοχή Soccsksargen, η οποία εκτείνεται σε τέσσερις επαρχίες και μία πόλη. Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 129 άτομα τραυματίστηκαν στην περιοχή.

Περισσότερα από είκοσι κτίρια, πολλά από τα οποία είναι εμπορικά καταστήματα, έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε το Δημοτικό Σχολείο Mahayahay στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται μαθητές να ουρλιάζουν και να κλαίνε, τη στιγμή του σεισμού νωρίς τη Δευτέρα:

Κύματα τσουνάμι έχουν καταγραφεί σε έξι περιοχές του Μιντανάο, σύμφωνα με το φιλιππινέζικο Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας.

Τα κύματα παρατηρήθηκαν μεταξύ 07:42 και 08:45 τοπική ώρα. Το υψηλότερο από τα καταγεγραμμένα κύματα έφτασε τα 1,4 μέτρα.

Η προειδοποίηση για τσουνάμι στις Φιλιππίνες παραμένει σε ισχύ, ανέφερε η υπηρεσία στους δημοσιογράφους.

Από τη στιγμή που σημειώθηκε ο αρχικός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών στα ανοικτά των νότιων ακτών των Φιλιππίνων, έχουν καταγραφεί 138 μετασεισμοί μέχρι τις 11:00 τοπική ώρα, σύμφωνα με το φιλιππινέζικο Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας.

Το μέγεθος αυτών των μετασεισμών κυμαίνεται από 1,3 έως 6,7 βαθμούς.