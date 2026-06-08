Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας των Φιλιππίνων ανακοίνωσε τουλάχιστον οκτώ νεκρούς μετά το σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε τη χώρα.

Ο απολογισμός των νεκρών δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί, πρόσθεσε η υπηρεσία.

Μετασεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε στον θαλάσσιο νότια των Φιλιππίνων νωρίς το πρωί, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), μετά τον αρχικό πολύ ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών.

Η νέα σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 67 χιλιομέτρων και εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο οκτώ χιλιόμετρα νότια από την επαρχία Σαρανγκάνι της νήσου Μιντανάο του ασιατικού αρχιπελάγους, σύμφωνα με τα στοιχεία του USGS.

Video shows building collapse following the powerful earthquake in the Philippines. pic.twitter.com/Nf7k6TYSAZ — Scope Report (@ScopeReport_) June 8, 2026

Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφτηκε τσουνάμι ως και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.