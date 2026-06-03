Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Frontier Airlines, όταν ένας εκτός ελέγχου επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει τις πόρτες εξόδου του αεροσκάφους και να εισβάλει στο πιλοτήριο κατά τη διάρκεια της πτήσης, αναγκάζοντας το αεροπλάνο να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο Μαϊάμι.

Το σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από επιβάτες και έγινε γρήγορα viral στα social media. Η πτήση 3345 της Frontier είχε απογειωθεί από το San Juan με προορισμό το Chicago O’Hare International Airport, όταν μέλη του πληρώματος ειδοποίησαν για σοβαρή αναστάτωση μέσα στην καμπίνα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας άρχισε ξαφνικά να συμπεριφέρεται αλλοπρόσαλλα και να προσπαθεί να ανοίξει τις εξόδους κινδύνου, λέγοντας πως ήθελε να κατέβει από το αεροπλάνο, ενώ αυτό βρισκόταν στον αέρα. Οι αεροσυνοδοί τού ζήτησαν επανειλημμένα να καθίσει στη θέση του και να ηρεμήσει, όμως εκείνος φέρεται να τους αγνόησε πλήρως.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έτρεξε προς το μπροστινό μέρος της καμπίνας και προσπάθησε να εισβάλει στο πιλοτήριο. Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο επικίνδυνη όταν επιτέθηκε σε εκτός υπηρεσίας αεροσυνοδό που είχε προσφερθεί να καθίσει δίπλα του για να τον παρακολουθεί. Σύμφωνα με την αστυνομία του Miami-Dade, ο επιβάτης προσπάθησε να αρπάξει την τσάντα του αεροσυνοδού και στη συνέχεια επιχείρησε να τον πνίξει.

Τότε επιβάτες και μέλη του πληρώματος επενέβησαν για να τον ακινητοποιήσουν. Στο viral βίντεο φαίνεται ο Josh Longood, πρώην επαγγελματίας αθλητής MMA και μαύρη ζώνη στο Brazilian Jiu-Jitsu, να βοηθά μαζί με άλλους επιβάτες στην ακινητοποίηση του άνδρα.

Οι επιβάτες τον έριξαν στα καθίσματα και του έδεσαν τα χέρια με tie-wraps, ενώ εκείνος συνέχιζε να φωνάζει και να αντιστέκεται. Ο Longood αργότερα ανέβασε ακόμη και φωτογραφία δίπλα στον δεμένο επιβάτη, γράφοντας: «Μετά από αυτές τις φωτογραφίες κατάφερε να λυθεί οπότε έπρεπε να τον κρατάω ακινητοποιημένο μέχρι την αναγκαστική προσγείωση στο Μαϊάμι».

WATCH: Passengers restrain a man onboard a Frontier Airlines flight to Chicago's O'Hare on Sunday after he reportedly tried to open an emergency exit door in an attempt to jump off the plane mid-flight.



According to the Federal Aviation Administration, Frontier Airlines flight… pic.twitter.com/g3QBearixJ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 2, 2026

Πρόσθεσε επίσης: «Ευτυχώς κάνω ελαφρύ ύπνο και καθόμουν μόλις μία σειρά πιο πίσω όταν ξεκίνησαν όλα». Το αεροσκάφος τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Μαϊάμι λίγο πριν από το μεσημέρι της Κυριακής.

Αστυνομικοί μπήκαν αμέσως στο αεροπλάνο και συνέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει κατονομαστεί δημόσια. Σε βάρος του ασκήθηκε κατηγορία για πλημμέλημα που αφορά βιαιοπραγία.

Η Frontier Airlines επιβεβαίωσε το περιστατικό σε ανακοίνωσή της, αναφέροντας ότι η πτήση συνέχισε αργότερα κανονικά προς το Σικάγο μετά την απομάκρυνση του επιβάτη.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στα social media, με πολλούς να επαινούν τους επιβάτες και το πλήρωμα για την άμεση αντίδρασή τους που πιθανότατα απέτρεψε μια πολύ πιο επικίνδυνη εξέλιξη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.