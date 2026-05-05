Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως γύρω από την εξαφάνιση και τον τραγικό θάνατο ενός επιχειρηματία στη Νότια Αφρική, καθώς οι έρευνες των Αρχών οδήγησαν σε μια μακάβρια ανακάλυψη μέσα σε κροκόδειλο που είχε ήδη εξουδετερωθεί.

Το περιστατικό αφορά τον 59χρονο Γκάμπριελ Μπατίστα, ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί όταν παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Ο κροκόδειλος, που θεωρήθηκε ύποπτος για την επίθεση, εντοπίστηκε, θανατώθηκε και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο, με τη συνδρομή δυτών της αστυνομίας.

Κατά την εξέταση του ερπετού, το οποίο ζύγιζε περίπου μισό τόνο, οι Αρχές εντόπισαν στο εσωτερικό του ανθρώπινα οστά, τα οποία, μετά από ανάλυση DNA, επιβεβαιώθηκε ότι ανήκαν στον Μπατίστα. Παράλληλα, η αστυνομία που διερευνά την υπόθεση στην πόλη Κοματίπορτ, στην επαρχία Μπουμαλάνγκα, προχώρησε σε μια ακόμη ανατριχιαστική διαπίστωση: μέσα στο στομάχι του ζώου βρέθηκαν έξι ζευγάρια παπούτσια, καθώς και ανθρώπινα άκρα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κανένα από τα παπούτσια δεν ταυτοποιήθηκε ως ιδιοκτησία του θύματος. Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι κροκόδειλοι αδυνατούν να αφομοιώσουν πλαστικά υλικά, γεγονός που εξηγεί την παρουσία των υποδημάτων στο στομάχι του ζώου.

Οι Aρχές έχουν πλέον στρέψει την προσοχή τους στην προέλευση των παπουτσιών, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να συνδέονται με άλλες περιπτώσεις αγνοουμένων από την περιοχή. Συγκεκριμένα, διερευνάται αν ανήκουν σε κατοίκους ή περαστικούς που χρησιμοποιούσαν τη γέφυρα της περιοχής, η οποία είναι γνωστό ότι πλημμυρίζει συχνά και ενδεχομένως παρασύρθηκαν από τα νερά είτε πεζοί είτε μέσα σε οχήματα.

Αστυνομικός στη Νότια Αφρική κρεμάστηκε από ελικόπτερο με σχοινί για την ανάσυρση του κροκόδειλου

Μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη και επικίνδυνη επιχείρηση της αστυνομίας σημειώθηκε στη Νότια Αφρική, κατά την οποία άνδρες των Αρχών κλήθηκαν να αναζητήσουν τα λείψανα ενός επιχειρηματία σε ποτάμι που είχε πλημμυρίσει και στο οποίο υπήρχαν κροκόδειλοι. Η επιχείρηση συνδέεται με την εξαφάνιση του άνδρα την περασμένη εβδομάδα και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο απαιτητικές και επικίνδυνες έρευνες των τελευταίων ετών στη χώρα.

Ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα πλημμυρικά νερά την περασμένη εβδομάδα. Το αυτοκίνητό του είχε ακινητοποιηθεί προσπαθώντας να διασχίσει μια χαμηλή γέφυρα μέσα στον πλημμυρισμένο ποταμό. Όταν έφτασε η αστυνομία στο σημείο, το όχημα ήταν άδειο, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι είχε παρασυρθεί από τα νερά, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, συνταγματάρχη Μάβελα Μασόντο.

Οι Αρχές χρησιμοποίησαν drones και ελικόπτερα στην επιχείρηση έρευνας και εντόπισαν ένα μικρό νησί όπου βρίσκονταν αρκετοί κροκόδειλοι, σύμφωνα με τον Γιοχάν «Πότι» Ποτγκίτερ, διοικητή μονάδας δυτών της αστυνομίας, βλέποντας έναν συγκεκριμένο κροκόδειλο πολύ μεγάλο με ασυνήθιστα φουσκωμένη κοιλιά.

Όπως ανέφερε, από την εμπειρία τους μπορούσαν να καταλάβουν ότι ένα από τα ζώα είχε πρόσφατα τραφεί με μεγάλη ποσότητα. «Εκτός από το ότι είχε εξαιρετικά φουσκωμένη κοιλιά, δεν κινούνταν ιδιαίτερα ούτε αντιδρούσε στον θόρυβο από τα drones και το ελικόπτερο».

Στη συνέχεια το ερπετό θανατώθηκε, πριν ο Ποτγκίτερ ξεκινήσει την «ιδιαίτερα επικίνδυνη και σύνθετη επιχείρηση» ανάκτησης, κατά την οποία διαπιστώθηκε ο τραγικός θάνατος του Γκάμπριελ Μπατίστα.