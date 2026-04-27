Σκηνές πανικού και έντασης εκτυλίχθηκαν στο ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ένοπλος άνδρας επιχείρησε επίθεση, με έναν άγνωστο μέχρι στιγμής πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών να χαρακτηρίζεται ως «αφανής ήρωας» για την άμεση αντίδρασή του απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δραματικά πλάνα που έγιναν γρήγορα viral, ο άνδρας, πιθανότατα πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών, φαίνεται να αντιδρά αστραπιαία μόλις ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί στον υπόγειο χώρο του ξενοδοχείου Washington Hilton. Αντί να καλυφθεί, όρμησε προς τον πρόεδρο, χρησιμοποιώντας το σώμα του ως ανθρώπινη ασπίδα για να τον προστατεύσει από πιθανή επίθεση.

Στιγμιότυπο από το βίντεο δείχνει τον πράκτορα να ανεβαίνει στη σκηνή και να καλύπτει τον Τραμπ, τη στιγμή που ο πρόεδρος απομακρύνεται προς την έξοδο των παρασκηνίων υπό τη συνοδεία της ασφάλειας. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ως ο 31χρονος Κόουλ Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει από σημείο ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και αρκετά μαχαίρια. Ακολούθησε σύντομη, αλλά έντονη ανταλλαγή πυρών στον χώρο του ξενοδοχείου, πριν οι πράκτορες καταφέρουν να τον ακινητοποιήσουν.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών δέχθηκε πυροβολισμό από πολύ κοντινή απόσταση. Ωστόσο, σε αυτό που πολλοί χαρακτηρίζουν ως «θαύμα», η σφαίρα σταμάτησε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του. Ο πρόεδρος Τραμπ εξήρε τη γενναιότητα του πράκτορα, δηλώνοντας από τον Λευκό Οίκο: «Δέχθηκε πυροβολισμό από πολύ κοντινή απόσταση με πολύ ισχυρό όπλο και το γιλέκο έκανε τη δουλειά του. Μίλησα μαζί του και είναι πολύ καλά».

Η αίθουσα του δείπνου, όπου βρίσκονταν κορυφαίοι δημοσιογράφοι, προσωπικότητες του Χόλιγουντ και μέλη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μετατράπηκε σε σκηνή χάους. Βίντεο δείχνουν καλεσμένους με σμόκιν και βραδινές τουαλέτες να κρύβονται κάτω από τραπέζια, ενώ πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών περιπολούν τον χώρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ίδιο ξενοδοχείο όπου ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν είχε δεχθεί επίθεση το 1981, δημιουργώντας έναν ανατριχιαστικό ιστορικό παραλληλισμό. Όπως τότε ο πράκτορας Τιμ ΜακΚάρθι δέχθηκε σφαίρα για να προστατεύσει τον Ρέιγκαν, έτσι και ο άγνωστος πράκτορας της χθεσινής νύχτας αποθεώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το «εξαιρετικό του θάρρος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας ακόμη το σμόκιν του, απηύθυνε μήνυμα προς το έθνος μόλις δύο ώρες μετά το περιστατικό, δηλώνοντας: «Όταν έχεις επιρροή, σε στοχοποιούν. Φαίνεται να πιστεύουν ότι ήταν μοναχικός δράστης. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να καταλάβει την κοινωνία μας».

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι το δείπνο θα επαναπρογραμματιστεί εντός 30 ημερών, υποσχόμενος μια εκδήλωση «μεγαλύτερη και καλύτερη». Ωστόσο, η Ουάσινγκτον παραμένει σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, καθώς πρόκειται για ακόμη μία απόπειρα κατά της ζωής του προέδρου.

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το παρελθόν του δράστη. Η οικογένεια του Κόουλ Άλεν αποκάλυψε ότι είχε διατυπώσει ακραίες απόψεις και σχέδια για να «διορθώσει» τον κόσμο, τα οποία περιλαμβάνονταν σε μανιφέστο που εντοπίστηκε από τις αρχές. Ο 31χρονος, που εργαζόταν ως δάσκαλος, είχε αποστείλει μέρος των ανησυχητικών αυτών γραπτών στην οικογένειά του πριν από την επίθεση, γεγονός που οδήγησε τον αδελφό του να ειδοποιήσει την αστυνομία.

Σύμφωνα με το CBS News, τα κείμενα δεν ανέφεραν συγκεκριμένα το δείπνο, ωστόσο προκάλεσαν έντονη ανησυχία. Ο αδελφός του δράστη ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα του Νιου Λόντον στο Κονέκτικατ λίγα λεπτά πριν την επίθεση, ενώ η Μυστική Υπηρεσία και η αστυνομία της κομητείας Μοντγκόμερι ανέκριναν επίσης την αδελφή του στο Ρόκβιλ του Μέριλαντ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί για το περιστατικό και εξέφρασε την άποψη ότι οι ομοσπονδιακές αρχές θα έπρεπε να είχαν ειδοποιηθεί νωρίτερα.