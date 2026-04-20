Παραλίγο τραγωδία πήγε να σημειωθεί σε σουβλατζίδικο, καθώς τεράστιος γύρος θα καταπλάκωνε τους σουβλατζήδες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα σε σουβλατζίδικο που σερβίρει γύρο ντονέρ.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται οι σουβλατζήδες να έχουν τυλίξει μια υπερβολική ποσότητα κοτόπουλου για να φτιάξουν τον γύρο, με αποτέλεσμα κατά το κόψιμο ο γύρος να φύγει και παραλίγο να πέσει πάνω τους.

Ευτυχώς, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και δεν τραυματίστηκε κανείς.

