Η επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα έχει κατ’ αρχάς ενδιαφέρον για τις διμερείς σχέσεις. Η βασική ατζέντα θα αφορά την επέκταση της αμυντικής συμφωνίας των δύο χωρών, τη γαλλική πρόταση για τα υποβρύχια, αλλά ασφαλώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα είναι ο «ελέφαντας» στο δωμάτιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας προωθεί την ιδέα της «ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας», προτείνοντας και την επέκταση της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής για την κάλυψη των Ευρωπαίων εταίρων. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την επικείμενη ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας, καθώς η Ρήτρα Αμοιβαίας Αμυντικής Συνδρομής προβλέπει άμεση στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης στην επικράτεια ενός εκ των δύο κρατών. Πόσα γνωρίζουμε για τη στρατηγική που ακολουθεί το Παρίσι απέναντι στην Ουάσινγκτον και τις εξελίξεις;

Ο πόλεμος στο Ιράν απαιτεί μια «σοβαρή» προσέγγιση που δεν αλλάζει κάθε μέρα, δήλωσε πρόσφατα ο Εμανουέλ Μακρόν, σε μια εμφανή αναφορά στις φαινομενικά αντιφατικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη σύγκρουση.

«Αυτό δεν είναι θέαμα. Μιλάμε για πόλεμο και ειρήνη και για τις ζωές ανδρών και γυναικών», είπε ο Γάλλος πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στη Νότια Κορέα.

«Όταν θέλεις να είσαι σοβαρός, δεν λες κάθε μέρα το αντίθετο από αυτό που είπες την προηγούμενη», πρόσθεσε ο Μακρόν.

«Και ίσως δεν θα έπρεπε να μιλάς κάθε μέρα. Θα έπρεπε απλώς να αφήνεις τα πράγματα να ηρεμήσουν». Η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υποστηρίξει ορισμένες από τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά αντιστάθηκαν να εμπλακούν στον πόλεμο. Στις 2 Απριλίου, ένα γαλλικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το Kribi, έγινε το πρώτο δυτικό σκάφος που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ και εξήλθε στον Κόλπο του Ομάν από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος κατά του Ιράν. Η ασφαλής διέλευση του πλοίου κατά τη διάρκεια του ιρανικού αποκλεισμού συνέπεσε με την ίδια ημέρα που ο Μακρόν δήλωσε ότι μόνο οι διπλωματικές προσπάθειες, και όχι οι στρατιωτικές, θα διασφάλιζαν το άνοιγμα των Στενών. Το περιστατικό ανέδειξε την προθυμία της Γαλλίας να αναλάβει το κόστος στη φήμη της, καθώς φαίνεται να συντονίζεται με την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα ενισχύει τις ιρανικές αξιώσεις κυριαρχίας επί των Στενών.

Μια ημέρα αργότερα, η Γαλλία ενώθηκε με τα άλλα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την Κίνα και τη Ρωσία, ασκώντας βέτο σε ένα ψήφισμα που είχε προταθεί από το Μπαχρέιν και υποστηριχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, το οποίο εξουσιοδοτούσε τη χρήση στρατιωτικής βίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Στις 7 Απριλίου, ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι δύο Γάλλοι υπήκοοι που κρατούνταν στο Ιράν για «κατασκοπεία» επέστρεφαν στη Γαλλία έπειτα από τρία χρόνια. Ο Μακρόν τους υποδέχθηκε στο Ελιζέ με μεγάλη επισημότητα. Το τελευταίο ποσοστό δημοτικότητάς του αυξήθηκε από ένα εξαιρετικά χαμηλό 13% σε 19%. Με μόλις δώδεκα μήνες να απομένουν από την προεδρία του, ο Εμανουέλ Μακρόν είναι πολιτικά αποδυναμωμένος στο εσωτερικό. Ωστόσο, στην εξωτερική πολιτική οι Γάλλοι πρόεδροι διαθέτουν εκτεταμένες εξουσίες, και ο Μακρόν τις αξιοποιεί για να διασώσει ό,τι μπορεί από το προεδρικό του κύρος.

Από την αρχή του πολέμου κατά του Ιράν, ο Μακρόν έχει επιδείξει την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητα που τόσο λείπουν από τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ. Ως έντονος επικριτής του πολέμου, αμφισβήτησε εξαρχής τη διεθνή του νομιμότητα. Ταυτόχρονα, έσπευσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να επιδείξει τη γαλλική στρατιωτική ισχύ. Μια γαλλική ναυτική δύναμη αεροπλανοφόρου στάλθηκε από τη Σουηδία στην ανατολική Μεσόγειο για να προστατεύσει την Κύπρο, ελλείψει της Μεγάλης Βρετανίας, και τα κράτη του Κόλπου από ιρανικούς πυραύλους και drones. Πέρα από το ότι επιδείνωσε τη διεθνή αμηχανία της Βρετανίας, ήταν σαφώς μια επίδειξη ότι η Γαλλία είναι η κυρίαρχη ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη. Και ο Μακρόν το αξιοποίησε στο έπακρο. Καταγεγραμμένος ζωντανά στο κατάστρωμα του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle, ανοιχτά της Σούδας, διακήρυξε ότι η Γαλλία βρίσκεται εκεί για να προστατεύσει τους πολίτες της, τους συμμάχους της και τους φίλους της.

Η σφοδρότερη κριτική του Μακρόν στράφηκε στον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ διαχειρίστηκε τον πόλεμο. Αυτό εξελίχθηκε σε προσωπικές επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, με τον Τραμπ να χλευάζει τη σχέση του Μακρόν με τη σύζυγό του. Η επίσκεψη του Μακρόν, λοιπόν, στην Ελλάδα είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δείξει την ηγεμονία του στη διεθνή σκηνή.