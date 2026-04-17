Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι το Ιράν ενδέχεται να προχωρήσει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν άρουν τον αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στα ιρανικά λιμάνια.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, «ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς». «Δεν κέρδισαν τον πόλεμο με αυτά τα ψέματα, και σίγουρα δεν θα καταφέρουν τίποτα στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Ο Γαλιμπάφ προειδοποίησε πως «με τη συνέχιση του αποκλεισμού (σ.σ. των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις), τα Στενά του Ορμούζ δεν θα παραμείνουν ανοικτά». Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα πραγματοποιείται βάσει «καθορισμένης διαδρομής» και «με την άδεια του Ιράν», τόνισε.

Το άνοιγμα ή το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και το καθεστώς τους δεν καθορίζονται μέσω δηλώσεων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ο Γαλιμπάφ, καταγγέλλοντας απόπειρες χειραγώγησης της κοινής γνώμης και παραπέμποντας στο ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών για αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.