Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αισιοδοξία για το ενδεχόμενο να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρότι το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο αποτελεί εμπόδιο στις συζητήσεις.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στο CBS, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν έχει «συμφωνήσει σε όλα», συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης του εμπλουτισμένου ουρανίου.

«Θα πάμε κάτω και θα το πάρουμε μαζί τους και μετά θα το πάρουμε. Θα έχουμε μια συμφωνία και δεν υπάρχει λόγος για μάχη όταν υπάρχει συμφωνία», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ουράνιο θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το Ιράν φέρεται να συμφώνησε για το εμπλουτισμένο ουράνιο για να λάβει ως αντάλλαγμα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, που έχουν δεσμεύσει οι ΗΠΑ από ιρανικά κεφάλαια.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε όμως όσα δήλωσε ο Τραμπ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το πυρηνικό υλικό παραμένει υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης.

«Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν δεν πρόκειται να μεταφερθεί πουθενά», είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας.

Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

Μια ομάδα περίπου 20 πλοίων, στα οποία περιλαμβάνονται δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και χύδην φορτίου, θεάθηκε απόψε να κινείται στον Κόλπο, με κατεύθυνση την έξοδο από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία εντοπισμού πλοίων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα Στενά ανοίγουν, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, και ο Αμερικανός ομόλογός του, Μάρκο Ρούμπιο, είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν τις προσπάθειες για να παραμείνει ανοιχτό το Ορμούζ και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στον Λίβανο.

Επιφυλακτικές οι ναυτιλιακές εταιρείες

Ναυτιλιακές εταιρείες καλωσόρισαν, κρατώντας ωστόσο επιφυλακτική στάση απέναντι στην ανακοίνωση του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, αλλά δήλωσαν ότι θα χρειαστούν διευκρινίσεις πριν τα πλοία μετακινηθούν από το σημείο εισόδου στον Κόλπο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έγραψε στο Χ ότι τα Στενά είναι ανοιχτά, αφού συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Η δήλωσή του προκάλεσε άμεση και μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου και άλλων βασικών προϊόντων, ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν άνοδο.

«Επί του παρόντος επαληθεύουμε την πρόσφατη ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας για όλα τα εμπορικά πλοία και την ασφαλή διέλευση», είπε ο Αρσένιο Ντομίνγκες, ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) του ΟΗΕ.

Η Ένωση Νορβηγών Εφοπλιστών τόνισε ότι πολλά πράγματα πρέπει να διευκρινιστούν για να αξιολογηθεί οποιαδήποτε διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως η ύπαρξη θαλάσσιων ναρκών, οι ιρανικοί όροι και η πρακτική εφαρμογή.

«Αν αυτό αποτελεί ένα βήμα προς ένα άνοιγμα, είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη», δήλωσε ο Κνουτ Αρίλντ Χαρέιντε, διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης, που εκπροσωπεί 130 εταιρείες με περίπου 1.500 πλοία.

Και η γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία Hapag-Lloyd ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει προς το παρόν να απέχει από τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ. «Η εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος την ανακοίνωση ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά για το υπόλοιπο της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Η Hapag-Lloyd αξιολογεί την κατάσταση ασφάλειας και τους σχετικούς κινδύνους και θα απέχει από τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας», τόνισε εκπρόσωπος της εταιρείας.