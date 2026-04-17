Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ιράν αποφάσισε να «παγώσει» το πυρηνικό του πρόγραμμα και χωρίς να απαιτήσει αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Οι συνομιλίες για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία θα πραγματοποιηθούν «πιθανώς» αυτό το Σαββατοκύριακο, ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη αποφάσισε να «παγώσει» το πυρηνικό πρόγραμμα, ζήτημα που αποτελούσε και το μεγαλύτερο εμπόδιο των διαπραγματεύσεων.

Νωρίτερα, η είδηση ότι το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ δημιούργησε πρόσκαιρα χαμόγελα όπως φαίνεται, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως παρά τη θετική κίνηση της Τεχεράνης, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ιρανική πλευρά να απειλήσει με νέο κλείσιμο.

Πιο αναλυτικά, ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο μετά το άνοιγμα των Στενών, έγραψε σε σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα του Truth Social:

«ΤΟ ΙΡΑΝ ΜΟΛΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΒΑΣΗ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!».

«Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά το Στενό του Ορμούζ. Δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου!».

Ακόμη, σημείωσε ότι ΗΠΑ και Ιράν συνεργάστησαν για να καθαρίσουν το θαλάσσιο πέρασμα από τις ιρανικές θαλάσσιες νάρκες που τοποθετήθηκαν στην αρχή του πολέμου, ενώ σημείωσε ότι θα συνεχιστεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν.

Οι παραπάνω αναρτήσεις και συγκεκριμένα η αναφορά ότι συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός προκάλεσαν την οργή της ιρανικής πλευράς, ανέφερε το πρακτορείο Fars.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε λοιπόν, ότι «εάν ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ συνεχιστεί, η Τεχεράνη θα το θεωρήσει παραβίαση της εκεχειρίας και θα κλείσει το Στενό του Ορμούζ».

Με ιρανική άδεια θα διέρχονται τα πλοία από τα Στενά

Όλα τα πλοία θα μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά σε συντονισμό με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, ανέφερε ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας ότι η αποδέσμεση ιρανικών κεφαλαίων περιλαμβάνεται στη συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι τα Στενά είναι ανοιχτά, αφού συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι πιστεύει πως «σύντομα» θα υπάρξει συμφωνία για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, αν και το χρονοδιάγραμμα παραμένει ασαφές.

Ο Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι οι διελεύσεις των πλοίων θα περιορίζονται σε θαλάσσιες λωρίδες που κρίνονται ασφαλείς από το Ιράν. Για τα πολεμικά πλοία εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση διέλευσης.

Δεν είναι σαφές εάν αυτές οι «λωρίδες» περιλαμβάνουν ή αποκλείουν τις καθιερωμένες λωρίδες του Συστήματος Διαχωρισμού Κυκλοφορίας (TSS) για την είσοδο και την έξοδο στον Κόλπο, τις οποίες χρησιμοποιεί η διεθνής ναυτιλία από τη δεκαετία του 1970.

«Ακόμη και στα αμερικανικά πλοία, εξαιρουμένων των πολεμικών, θα επιτρέπεται η διέλευση», πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Κατά την πηγή αυτή, ορισμένες διαδρομές μέσω του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτές, αλλά θα πρέπει να χαρακτηριστούν ασφαλείς από το Ιράν. «Η ναυσιπλοΐα θα διεξάγεται σε συντονισμό με το Ιράν και με την έγκριση των Φρουρών της Επανάστασης και του Οργανισμού Λιμένων και Ναυτιλίας, για την ασφάλεια» των πλοίων, τόνισε.

Ενώσεις του ναυτιλιακού κλάδου ανέφεραν ότι εξετάζουν την κατάσταση. «Επί του παρόντος επαληθεύουμε την πρόσφατη ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας για όλα τα εμπορικά πλοία και την ασφαλή διέλευση», είπε ο Αρσένιο Ντομίνγκες, ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) του ΟΗΕ.