Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στο ΝΑΤΟ με αφορμή το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας άχρηστη τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα του Truth Social, σχολιάζει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην πιο πρόσφατη σχολίασε τον ρόλο που διαδραμάτισε το ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

«Τώρα που η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ τελείωσε, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ που με ρωτούσε αν χρειαζόμασταν βοήθεια. ΤΟΥΣ ΕΙΠΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΗΘΕΛΑΝ ΑΠΛΑ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. Ήταν άχρηστο όταν χρειάστηκε, σαν χάρτινη τίγρη», έγραψε ο Τραμπ.

Προηγουμένως, ευχαρίστησε τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ για τη βοήθεια που παρείχαν όλο αυτό το διάστημα.

«Ευχαριστώ τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ για το μεγάλο θάρρος και τη βοήθειά τους!».

Επίσης, σχολιάζοντας την απόφαση του Ιράν να ανοίξει τα Στενά, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«ΤΟ ΙΡΑΝ ΜΟΛΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΒΑΣΗ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ακόμη, σημείωσε ότι ΗΠΑ και Ιράν συνεργάστησαν για να καθαρίσουν το θαλάσσιο πέρασμα από τις ιρανικές θαλάσσιες νάρκες που τοποθετήθηκαν στην αρχή του πολέμου, ενώ σημείωσε ότι θα συνεχιστεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν.

Νέο μήνυμα Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε νέα ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, σημείωσε ότι το Ιράν δεν θα κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά το Στενό του Ορμούζ. Δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου!».

Η απόφαση της Τεχεράνης

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να τονίζει ότι τα εμπορικά πλοία θα διέρχονται χωρίς περιορισμούς, για όσο διάστημα διαρκέσει η εκεχειρία στο Λίβανο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ έγραψε ότι επιτρέπεται η απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της εκεχειρίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα πλοία θα ακολουθούν συγκεκριμένη διαδρομή, που έχει ήδη καθοριστεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

Η ανάρτηση του Αμπάς Αραγτσί:

«Στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ελεύθερη για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, ακολουθώντας τη συντονισμένη διαδρομή όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».