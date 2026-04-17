Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία θα διέρχονται χωρίς περιορισμούς, για όσο διάστημα διαρκέσει η εκεχειρία στο Λίβανο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ευχαριστεί την Τεχεράνη, τονίζοντας όμως ότι παραμένει σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ έγραψε ότι επιτρέπεται η απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της εκεχειρίας.

Επίσης, τόνισε ότι τα πλοία θα ακολουθούν συγκεκριμένη διαδρομή, που έχει ήδη καθοριστεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

Η ανάρτηση του Αμπάς Αραγτσί:

«Στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ελεύθερη για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, ακολουθώντας τη συντονισμένη διαδρομή όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα του Truth Social έγραψε ότι ευχαριστεί το Ιράν για την απόφαση που έλαβε.

«ΤΟ ΙΡΑΝ ΜΟΛΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΒΑΣΗ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Λίγα λεπτά αργότερα, έκανε νέα ανάρτηση στην ίδια πλατφόρμα, σημειώνοντας:

«ΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΑΛΛΑ Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΙΡΑΝ, ΜΟΝΟ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 100% Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΘΕΙ».

Τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα εξήλθαν την Τετάρτη, από τον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ μεταφέροντας πέντε εκατομμύρια βαρέλια αργού, για πρώτη φορά με τον αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο

Η εταιρία θαλάσσιων δεδομένων Kpier παρουσίασε στοιχεία στο Γαλλικό Πρακτορείο, με βάση τα οποία τα πλοία Deep Sea, Sonia I και Diona, που υπόκεινται σε κυρώσεις των ΗΠΑ, διέπλευσαν την Τετάρτη αυτό το στρατηγικό πέρασμα προερχόμενα από το νησί Χαργκ (Ιράν), μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 90% των εξαγωγών ιρανικού αργού, σύμφωνα με σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JPMorgan.

Τα δεξαμενόπλοια φορτώθηκαν στις 2, 8 και 9 Απριλίου αντίστοιχα. Το Deep Sea και το Diona μεταφέρουν το καθένα δύο εκατομμύρια βαρέλια και το Sonia I ένα εκατομμύριο, σύμφωνα με την Kpier.