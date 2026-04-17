Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ έπρεπε να του λένε “μπράβο” για τον πόλεμο στο Ιράν, εντούτοις τον επικρίνουν.

Σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«Οι αποτυχημένοι New York Times, το CNN με ψευδείς ειδήσεις και άλλα, απλά δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ψάχνουν απεγνωσμένα έναν λόγο για να επικρίνουν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση στο Ιράν, αλλά απλά δεν μπορούν να τον βρουν. Γιατί δεν λένε απλώς, την κατάλληλη στιγμή, ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ, ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ, και δεν αρχίζουν να ανακτούν την αξιοπιστία τους;;;».