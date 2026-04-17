Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους καθ’ οδόν προς εκδήλωση στο Φοίνιξ της Αριζόνα την Παρασκευή, αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σημειώνοντας ότι αυτές θα συνεχιστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Όπως τόνισε, «πολλά θετικά πράγματα συμβαίνουν», προσθέτοντας ότι σε αυτά περιλαμβάνεται και ο Λίβανος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας θα τερματιστεί ο αποκλεισμός στο Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το πλαίσιο της συμφωνίας ή τα εμπλεκόμενα μέρη.

When the agreement is signed, the blockade ends. pic.twitter.com/cs4bRpNJUA — Clash Report (@clashreport) April 17, 2026

Παράλληλα, υποβάθμισε τις αναφορές Ιρανού αξιωματούχου περί σημαντικών διαφορών ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ύπαρξής τους, αλλά εκτιμώντας πως δεν είναι ουσιαστικές. «Μπορεί να υπάρχουν. Αν ισχύει αυτό, θα πρέπει να τις λύσουμε, όμως δεν θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές σοβαρές διαφορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Reporter: Iran says there are significant differences.



Trump: There could be. If there are, we will have to straighten it out, but I don’t think there are too many significant differences. pic.twitter.com/NwqEHo8stq — Clash Report (@clashreport) April 17, 2026

Ο Τραμπ είχε εκφράσει νωρίτερα την αισιοδοξία του για το ενδεχόμενο να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρότι το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο αποτελεί εμπόδιο στις συζητήσεις.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στο CBS, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν έχει «συμφωνήσει σε όλα», συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης του εμπλουτισμένου ουρανίου.

«Θα πάμε κάτω και θα το πάρουμε μαζί τους και μετά θα το πάρουμε. Θα έχουμε μια συμφωνία και δεν υπάρχει λόγος για μάχη όταν υπάρχει συμφωνία», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ουράνιο θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το Ιράν φέρεται να συμφώνησε για το εμπλουτισμένο ουράνιο για να λάβει ως αντάλλαγμα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, που έχουν δεσμεύσει οι ΗΠΑ από ιρανικά κεφάλαια.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε όμως όσα δήλωσε ο Τραμπ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το πυρηνικό υλικό παραμένει υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης.

«Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν δεν πρόκειται να μεταφερθεί πουθενά», είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας.

Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

Μια ομάδα περίπου 20 πλοίων, στα οποία περιλαμβάνονται δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και χύδην φορτίου, θεάθηκε απόψε να κινείται στον Κόλπο, με κατεύθυνση την έξοδο από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία εντοπισμού πλοίων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα Στενά ανοίγουν, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, και ο Αμερικανός ομόλογός του, Μάρκο Ρούμπιο, είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν τις προσπάθειες για να παραμείνει ανοιχτό το Ορμούζ και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στον Λίβανο.