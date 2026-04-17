Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Παρασκευή ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα μεταφερθούν σε αμερικανικό έδαφος, υποστηρίζοντας παράλληλα πως μια συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό της σύγκρουσης βρίσκεται πολύ κοντά.

«Θα πάμε μαζί με το Ιράν για να ανακτήσουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο», δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point στην Αριζόνα, συμπληρώνοντας: «Θα πάμε να το πάρουμε και θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ πολύ σύντομα».

We will get the nuclear dust with excavators from Iran and will take it back home to the USA. pic.twitter.com/IxEYrFMGAj — Clash Report (@clashreport) April 17, 2026

Ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξουν οικονομικά ανταλλάγματα στο πλαίσιο της συμφωνίας που διαπραγματεύεται η Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Εξέφρασε την πεποίθηση πως δεν απομένουν πολλές σημαντικές διαφορές με την ιρανική πλευρά και συμπλήρωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μέσα στο σαββατοκύριακο.

Οι αρχικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από την εκδήλωση επικεντρώθηκαν σε εσωτερικά ζητήματα των ΗΠΑ, πριν στραφεί στο Ιράν.

Αφού προανήγγειλε αρχικά «καλά νέα», ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε σε μεγάλο βαθμό όσα έχει ήδη αναφέρει στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «μόλις ανακοίνωσε πως το Στενό του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτό και έτοιμο για επιχειρηματική δραστηριότητα».

Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. pic.twitter.com/Lnz2ZhaE88 — Clash Report (@clashreport) April 17, 2026

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη επίσημη τοποθέτηση, ενώ στην πράξη η διέλευση πλοίων από το στρατηγικό πέρασμα παραμένει περιορισμένη.

Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης ότι «η διαδικασία [των διαπραγματεύσεων] θα πρέπει να προχωρήσει πολύ γρήγορα. Τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη διαπραγματευτεί και συμφωνηθεί».

Σημειώνεται πως μεγάλο μέρος των συγκεκριμένων ισχυρισμών έχει διατυπωθεί ξανά από τον Αμερικανό πρόεδρο στο παρελθόν, καθώς δεν διστάζει να παρουσιάζει ως επιτυχίες εξελίξεις που συνδέονται με την ένταση στην περιοχή.

Παρά τις δηλώσεις του, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν ήδη διαψεύσει ή αμφισβητήσει ορισμένα από όσα υποστήριξε σήμερα ο Τραμπ.

Αναφερόμενος στον Λίβανο, υποστήριξε: «Θα κάνουμε τον Λίβανο ξανά σπουδαίο».

Σε άλλο σημείο, ευχαρίστησε το Πακιστάν και την ηγεσία του, λέγοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω το Πακιστάν και τον σπουδαίο πρωθυπουργό του και τον σπουδαίο, σπουδαίο αρχιστρατήγο του· είναι ένας σπουδαίος αρχιστρατηγός».

Παράλληλα, έκανε απολογισμό των πολεμικών συγκρούσεων, υποστηρίζοντας: «Έχω τερματίσει 8 πολέμους και, αν προσθέσουμε το Ιράν και τον Λίβανο, αυτό θα σημαίνει 10 πολέμους που έχουν λήξει».

I ended 8 wars, and if we add Iran and Lebanon, that will be 10 wars ended. pic.twitter.com/UYXsa4J4tt — Clash Report (@clashreport) April 17, 2026

Νέα επίθεση στο ΝΑΤΟ

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε εκ νέου στο ΝΑΤΟ, στην «έκβαση του πολέμου», καθώς και στη στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, επαναλαμβάνοντας ήδη γνωστές του αιχμές και τοποθετήσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ δεν στήριξαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην αντιπαράθεση με το Ιράν.

NATO was absolutely useless when we needed them. pic.twitter.com/hrQMhDLWUu — Clash Report (@clashreport) April 17, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί αμυντική συμμαχία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι σύμμαχοι δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την πρόθεση του Τραμπ να προχωρήσει σε στρατιωτικές ενέργειες.

Αναφερόμενος στη συμμαχία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε:

«Και τώρα που η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ έχει σχεδόν τελειώσει, έλαβα ένα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ που ρωτούσε αν θέλουμε βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ, ΝΑΤΟ. Τους είπα ότι θα ήθελα τη βοήθειά τους πριν από δύο μήνες, αλλά τώρα δεν τη θέλω πια, γιατί ήταν εντελώς άχρηστοι όταν τους χρειαζόμασταν. Βέβαια, στην πραγματικότητα δεν τους χρειαστήκαμε ποτέ.»

Σε πολιτικό επίπεδο, ανέφερε ότι πριν αναλάβει την προεδρία υπήρχε η αντίληψη παρακμής των ΗΠΑ, σημειώνοντας: «Πριν αναλάβω καθήκοντα, πολλοί πίστευαν ότι η Αμερική βρισκόταν σε παρακμή και ότι η δύναμή της έδυε· πλέον κανείς δεν το πιστεύει αυτό».

Before I took office, people thought that America was in decline and the sun was setting on American power; no one thinks that anymore. pic.twitter.com/1QwlSR6KMZ — Clash Report (@clashreport) April 17, 2026

Ο Τραμπ αυτοχαρακτηρίστηκε επίσης ως «ειρηνοποιός», λέγοντας: «Να θυμάστε, είμαι ο ειρηνοποιός».

Αναφερόμενος στην Κούβα, μίλησε για «νέα αυγή» και μελλοντικές κινήσεις των ΗΠΑ, σημειώνοντας: «70 χρόνια αναμονής: αυτό ονομάζεται μια νέα αυγή για την Κούβα. Θα τους βοηθήσουμε με την Κούβα. Τώρα δείτε τι θα συμβεί».

70 years in waiting: it's called a new dawn for Cuba.



We're going to help them out with Cuba.



Now watch what happens. pic.twitter.com/53uFsSjhIc — Clash Report (@clashreport) April 17, 2026

Σε πιο αιχμηρό τόνο, υποστήριξε για τη Νότια Αφρική: «Υπάρχει μια γενοκτονία που λαμβάνει χώρα στη Νότια Αφρική… σκοτώνουν ανθρώπους αν είναι λευκοί».

Για μια ακόμη φορά αμφισβήτησε την κλιματική αλλαγή, λέγοντας: «Η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν λειτουργεί· στην πραγματικότητα ψυχραίνουμε ως πλανήτης».

Global warming is not working; we are actually cooling as a planet. pic.twitter.com/yyfjKAGiF6 — Clash Report (@clashreport) April 17, 2026

Ο Γκαλίμπαφ απορρίπτει τις δηλώσεις Τραμπ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Γκαλίμπαφ, κατηγόρησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι προχώρησε σε επτά ισχυρισμούς μέσα σε μία ώρα, υποστηρίζοντας πως και οι επτά ήταν αναληθείς.

Όπως ανέφερε, «δεν κέρδισαν τον πόλεμο με αυτά τα ψέματα και σίγουρα δεν θα πετύχουν τίποτα ούτε στις διαπραγματεύσεις».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση συνέχισης του αποκλεισμού, το Στενό του Ορμούζ δεν θα παραμείνει ανοιχτό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διέλευση από το Στενό θα γίνεται μόνο μέσω «καθορισμένης διαδρομής» και με «ιρανική έγκριση», τονίζοντας ότι το αν το πέρασμα θα παραμείνει ανοιχτό ή όχι, καθώς και οι σχετικοί κανονισμοί, θα καθορίζονται «επί του πεδίου και όχι μέσω των social media».