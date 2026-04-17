Μια γυναίκα ξέχασε χθες ένα κουτί που περιείχε 20 ταραντούλες μέσα σε τρένο στην περιοχή του Τίμπινγκεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Το προσωπικό του τρένου αντιλήφθηκε το περιεχόμενο και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, οι οποίες σήμαναν συναγερμό. Τελικά, η αστυνομία κατάφερε να βρει την ιδιοκτήτρια και της επέστρεψε το ασυνήθιστο φορτίο.

Ο μηχανοδηγός του περιφερειακού τρένου που εκτελούσε δρομολόγιο από το Χέρενμπεργκ στο Τίμπιγκεν εντόπισε σε βαγόνι πακέτο στο οποίο υπήρχε ένδειξη «Αράχνες και Σκορπιοί» και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.



Αφού το πακέτο παραδόθηκε στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Τίμπιγκεν, επισημάνθηκε η επαγγελματικά τυπωμένη ετικέτα η οποία υποδείκνυε τον ιδιοκτήτρια του πακέτου, ενώ επιβεβαίωνε και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας των ειδών, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.



Επρόκειτο για 20 βραζιλιάνικες ταραντούλες Avicularia geroldi, οι οποίες ήταν σώες και αβλαβείς, συσκευασμένες ανά μία μέσα στο πακέτο. Η αστυνομία επικοινώνησε με την ιδιοκτήτρια, η οποία παρέλαβε το δέμα της αργότερα την ίδια μέρα, εξηγώντας ότι το είχε ξεχάσει στο τρένο, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.



Όπως διευκρινίστηκε, δεν σημειώθηκε κάποια παράβαση κατά τη διαδικασία μεταφοράς των αραχνών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.