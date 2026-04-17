Καρέ-καρέ αποτυπώθηκε η εντυπωσιακή επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης ενός δράστη κλοπής τσάντας στο κέντρο της Νέας Υόρκης, με πρωταγωνιστή έναν έφιππο αστυνομικό, μέσα από υλικό που κατέγραψε η κάμερα στη στολή του.

Όπως προκύπτει από το σχετικό βίντεο, αστυνομικός της Νέας Υόρκης καταδίωξε ύποπτο για αρπαγή τσάντας στο Μανχάταν, έχοντας τη βοήθεια αυτόπτη μάρτυρα που συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό του, σύμφωνα με το FOX News.

A mounted NYPD officer chases down and eventually arrests an alleged purse thief in Manhattan.



April 16, 2026

Στις εικόνες φαίνεται ο αστυνομικός να κινείται με το άλογό του στους δρόμους του Άπερ Γουέστ Σάιντ, αναζητώντας τον φερόμενο ως δράστη.

Με τη συνδρομή του μάρτυρα, ο αστυνομικός κατάφερε τελικά να φτάσει στον ύποπτο, να τον ακινητοποιήσει και να ανακτήσει την τσάντα που είχε αφαιρεθεί.

«Είτε πεζοί είτε έφιπποι, οι αστυνομικοί μας είναι πάντα έτοιμοι», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα που συνοδεύει το βίντεο.