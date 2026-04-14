Σε μια κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά δορυφορικού ίντερνετ, η Amazon ανακοίνωσε την εξαγορά της Globalstar έναντι 11,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές στην ιστορία του κολοσσού του Τζεφ Μπέζος, η οποία στοχεύει απευθείας στην κυριαρχία του Starlink (SpaceX) του Έλον Μασκ.

Το στρατηγικό «κλειδί» της συμφωνίας:

Η εξαγορά της Globalstar δεν προσφέρει στην Amazon μόνο τεχνογνωσία, αλλά και κάτι πολύ πιο πολύτιμο: άδειες ραδιοσυχνοτήτων (φάσμα). Αυτό ανοίγει τον δρόμο για την παροχή υπηρεσιών Direct-to-Device (D2D), επιτρέποντας στα κινητά τηλέφωνα να συνδέονται απευθείας με δορυφόρους σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επίγειο σήμα – μια υπηρεσία που ήδη αναπτύσσει με ταχύτητα ο Μασκ.



«Συνδυάζοντας την εμπειρία της Globalstar με την καινοτομία της Amazon, οι πελάτες μας μπορούν να προσδοκούν ταχύτερες και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες σε περισσότερα σημεία», δήλωσε ο Πάνος Παναή, ανώτερος αντιπρόεδρος συσκευών και υπηρεσιών της Amazon.

Η «τριπλέτα» Amazon, Apple και Elon Musk

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του deal είναι η εμπλοκή της Apple, η οποία κατείχε το 20% της Globalstar. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Amazon δεσμεύτηκε να συνεχίσει τη στήριξη των δορυφορικών υπηρεσιών του iPhone και του Apple Watch (όπως το σύστημα έκτακτης ανάγκης SOS), δημιουργώντας μια ιδιότυπη συμμαχία απέναντι στη SpaceX. Παρά το τεράστιο οικονομικό μέγεθος της συμφωνίας, η Amazon έχει πολύ δρόμο να διανύσει για να «πιάσει» τον Έλον Μασκ:

Starlink : Διαθέτει ήδη πάνω από 10.000 ενεργούς δορυφόρους σε τροχιά.

: Διαθέτει ήδη πάνω από 10.000 ενεργούς δορυφόρους σε τροχιά. Amazon (Project Kuiper): Έχει μόλις 200 δορυφόρους, ενώ αντιμετωπίζει καθυστερήσεις λόγω έλλειψης διαθέσιμων πυραύλων για εκτόξευση.

Τα οικονομικά δεδομένα της εξαγοράς

Η Amazon προσφέρει στους μετόχους της Globalstar είτε 90 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, είτε μετοχές της ίδιας της Amazon. Η είδηση προκάλεσε «ράλι» στη μετοχή της Globalstar, η οποία είχε ήδη καταγράψει άνοδο 270% τον τελευταίο χρόνο λόγω των φημών για το deal.



Η εξαγορά αυτή είναι η μεγαλύτερη για την Amazon μετά την απόκτηση της αλυσίδας Whole Foods (13,7 δισ. δολάρια) το 2017 και ξεπερνά την εξαγορά των στούντιο της MGM (8,45 δισ. δολάρια) το 2021, σύμφωνα με το FT.