Ένας 16χρονος κατηγορείται ως ενήλικας για την σεξουαλική κακοποίηση και τη δολοφονία της 18χρονης ετεροθαλούς αδελφής του, Άννα Κέπνερ, σε κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας Carnival τον Νοέμβριο, σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς τη Δευτέρα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς το έγκλημα φέρεται να διαπράχθηκε εν πλω, σε διεθνή ύδατα.

Σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ στη Φλόριντα, η Άννα Κέπνερ πέθανε από μηχανική ασφυξία. Οι εισαγγελικές αρχές αναφέρουν ότι ο 16χρονος ετεροθαλής αδελφός της, κάτοικος Τιτουσβιλ της Φλόριντα, ταξίδευε μαζί της και άλλα μέλη της οικογένειας στο πλοίο Carnival Horizon όταν τη βίασε και στη συνέχεια τη σκότωσε.

Η 18χρονη, επίσης από το Τιτουσβιλ, εντοπίστηκε νεκρή στις 7 Νοεμβρίου στην καμπίνα που μοιραζόταν με τον ετεροθαλή αδελφό της και ένα ετεροθαλές αδελφάκι, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Εκείνη τη στιγμή, το πλοίο βρισκόταν σε διεθνή ύδατα και κατευθυνόταν προς το Μαϊάμι.

Αρχικά, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στον ανήλικο, ο οποίος αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα μόνο με τα αρχικά T.H., ως ανήλικο. Ο ίδιος παραδόθηκε στις Αρχές στις 3 Φεβρουαρίου και δήλωσε αθώος ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μαϊάμι. Στη συνέχεια, δικαστής τον άφησε ελεύθερο, επιτρέποντάς του να διαμένει με συγγενικό πρόσωπο έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς ζήτησαν να κατηγορηθεί ως ενήλικας, επισημαίνοντας ότι ήταν άνω των 15 ετών κατά τη διάπραξη του εγκλήματος και ότι η υπόθεση αφορά βίαια αδικήματα. Όπως προκύπτει από τα έγγραφα, ο ίδιος παραιτήθηκε από το δικαίωμά του για ακρόαση επί του αιτήματος και ζήτησε να του απαγγελθούν κατηγορίες ως ενήλικα.

Δικαστής έκανε δεκτό το αίτημα και την Παρασκευή αποσφραγίστηκε το κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και βαριά σεξουαλική κακοποίηση. Και οι δύο κατηγορίες επισύρουν ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης.

Ο Έρικ Κόεν, ομοσπονδιακός συνήγορος υπεράσπισης που εκπροσωπεί τον κατηγορούμενο, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το γραφείο του δεν σχολιάζει εκκρεμείς υποθέσεις.

Παράλληλα, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ζήτησαν την ανάκληση της απόφασης που επέτρεπε στον κατηγορούμενο να παραμένει εκτός κράτησης, υποστηρίζοντας ότι πλέον, καθώς κατηγορείται ως ενήλικας, «αποτελεί κίνδυνο για άλλους» και πρέπει να τεθεί υπό ομοσπονδιακή κράτηση.

Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, ο 16χρονος φέρεται να εμπλέκεται «στα πιο σοβαρά, ειδεχθή και παραβιαστικά εγκλήματα που μπορεί να διαπράξει ένας άνθρωπος σε βάρος ενός άλλου». Οι εισαγγελείς σημειώνουν ότι τα εγκλήματα διαπράχθηκαν σε βάρος ενός θύματος με το οποίο δεν υπήρχε εμφανής σύγκρουση στη σχέση τους, ενώ μεγάλωνε βλέποντάς την ως αδελφή. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να προβεί σε τέτοιες πράξεις, παρά το φαινομενικά υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον.

Ο πατέρας της Άννα Κέπνερ και πατριός του κατηγορουμένου, Κρις Κέπνερ, δήλωσε στο NBC News τη Δευτέρα ότι «πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη», τονίζοντας ότι αυτή είναι η θέση της οικογένειας και ότι ο κατηγορούμενος θα πρέπει να τεθεί υπό ομοσπονδιακή κράτηση.

Η εταιρεία Carnival ανέφερε ότι είναι ευγνώμων προς το FBI για τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και προς τις δικές της ομάδες ασφαλείας για τη συμβολή τους. «Θα συνεχίσουμε να κρατάμε την Άννα στη σκέψη μας», ανέφερε η εταιρεία.

Η Άννα Κέπνερ ήταν μαθήτρια στο Temple Christian School στο Τιτουσβιλ, το οποίο διοργάνωσε συγκέντρωση μαθητών προς τιμήν της μετά τον θάνατό της. «Δοξάζουμε τον Θεό που μπορούμε να βρίσκουμε παρηγοριά γνωρίζοντας ότι η Άννα βρίσκεται με τον Κύριο και Σωτήρα μας», ανέφερε το σχολείο σε ανάρτησή του στο Facebook τον Νοέμβριο. «Αυτό δεν κάνει τον πόνο μας πιο εύκολο, αλλά ο Θεός είναι κοντά στους συντετριμμένους στην καρδιά», συμπληρώνεται.