Υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες ώρες των συναλλαγών στην Ασία, καθώς οι προσδοκίες για περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν περιόρισαν τις ανησυχίες για κλιμάκωση της σύγκρουσης. Το κλίμα στις αγορές επηρεάστηκε από τις εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο, οδηγώντας σε αποκλιμάκωση των πιέσεων που είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, η τιμή του πετρελαίου Brent, που αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς, σημείωσε πτώση κατά 2,2%, διαμορφούμενη στα 97,20 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό πετρέλαιο κατέγραψε επίσης μείωση 2,2%, υποχωρώντας περίπου στα 96,90 δολάρια. Η πτώση αυτή έρχεται μετά από έντονες διακυμάνσεις που είχαν οδηγήσει τις τιμές πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον «δέχθηκε επικοινωνία από την άλλη πλευρά», προσθέτοντας ότι το Ιράν επιθυμεί «πολύ έντονα» να επιτευχθεί συμφωνία. Οι δηλώσεις αυτές ενίσχυσαν τις ελπίδες για αποκλιμάκωση της έντασης και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του πετρελαίου είχαν εκτιναχθεί πάνω από τα 100 δολάρια τη Δευτέρα, μετά την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ να μπλοκαριστούν οι ιρανικές αποστολές, καθώς οι διαπραγματεύσεις του Σαββατοκύριακου δεν απέδωσαν αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, ανοδικά κινήθηκαν και τα χρηματιστήρια της Ασίας. Ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία κατέγραψε άνοδο 2,4%, ενώ το χρηματιστήριο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άλμα άνω του 3%, αντανακλώντας τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στην περιοχή.

Η πρόταση και η απόρριψη

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα των «New York Times», το Ιράν πρότεινε την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για διάστημα έως και πέντε ετών, πρόταση που απορρίφθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επέμειναν σε περίοδο 20 ετών, επικαλούμενες ανώτερους Ιρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι δύο πλευρές αντάλλαξαν προτάσεις σχετικά με την αναστολή της πυρηνικής δραστηριότητας της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Πακιστάν, ωστόσο παρέμειναν σε μεγάλη απόσταση από την επίτευξη συμφωνίας.

Παρά τις διαφωνίες, οι συζητήσεις υποδηλώνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει ενδεχόμενο για μια ειρηνευτική συμφωνία, με πιθανή τη διεξαγωγή ενός δεύτερου γύρου απευθείας συνομιλιών. Το BBC έχει επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο για σχόλιο, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη απάντηση.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει βασικό σημείο τριβής στη σύγκρουση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Κόπωση από τον πόλεμο

Νέα δημοσκόπηση του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ καταδεικνύει κόπωση από τον πόλεμο μεταξύ των Ισραηλινών, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Παράλληλα, τα ευρήματα δείχνουν ότι τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων αντιτίθενται στην τρέχουσα εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της έρευνας, συμμετείχαν 1.312 Ισραηλινοί, εκ των οποίων 1.084 ήταν Εβραίοι και 228 Άραβες, με τη συλλογή των στοιχείων να πραγματοποιείται στις 9 και 10 Απριλίου. Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων εκτίμησε ότι ούτε το Ιράν ούτε η Χεζμπολάχ στον Λίβανο έχουν αποδυναμωθεί σοβαρά από τους πρόσφατους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Όσον αφορά τη στάση απέναντι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, το 39,5% δήλωσε ότι οι επιθέσεις στην Τεχεράνη πρέπει να συνεχιστούν, ενώ το 41,4% τάχθηκε υπέρ του σεβασμού της εκεχειρίας. Στο ερώτημα για το συναίσθημα που τους εκφράζει περισσότερο αυτή τη στιγμή, το ένα τρίτο των συμμετεχόντων επέλεξε τη λέξη «απόγνωση», ενώ ακολούθησαν η «σύγχυση» και ο «θυμός». Στην τέταρτη θέση καταγράφηκε η «ελπίδα».