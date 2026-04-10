Βίντεο από την επίθεση των μονάδων βαθέος κρούσης των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (SFO) της Ουκρανίας σε δύο πλατφόρμες εξόρυξης της ρωσικής εταιρείας Lukoil στην υφαλοκρηπίδα της Κασπίας Θάλασσας τη νύχτα της 10ης Απριλίου, ανήρτησε στην πλατφόρμα “Χ”.

Τα drones των SFO στόχευσαν δύο πλατφόρμες, μία στο κοίτασμα «με το όνομα Graifer» (πρώην κοίτασμα «Rakushechnoye») και μία στο κοίτασμα «με το όνομα Korchagin» στα βόρεια ύδατα της Κασπίας, περίπου 1.000 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή του μετώπου.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, ο εχθρός χρησιμοποιεί στον πόλεμο με Ουκρανία, αυτές τις πλατφόρμες για τον εφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων με καύσιμα.

Οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας πραγματοποιούν επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε εχθρικές εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Η καταστροφή των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου του εχθρού περιορίζει σημαντικά την ικανότητά του να προμηθεύει τα στρατεύματά του με καύσιμα αλλά και τα έσοδά του, σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι SFO συνεχίζουν τις ασύμμετρες ενέργειες για να αποδυναμώσουν στρατηγικά τον εχθρό.