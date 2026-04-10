Την ανησυχία τους για τις σοβαρές παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο εξέφρασαν ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, και ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμεντ Ισάκ Νταρ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Όπως ανακοίνωσε το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, οι δύο υπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία της πλήρους εφαρμογής και του σεβασμού της εκεχειρίας, επισημαίνοντας την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό επαίνεσε το Πακιστάν για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην επίτευξη της αρχικής συμφωνίας εκεχειρίας, εκφράζοντας την υποστήριξή του στις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες της χώρας για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.