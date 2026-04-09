Σοκάρουν τα νέα στοιχεία από το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, καθώς ο απολογισμός των ισραηλινών πληγμάτων της Τετάρτης αυξήθηκε στους 303 νεκρούς. Οι αρχές προειδοποιούν πως ο αριθμός αυτός δεν είναι οριστικός, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια για τον εντοπισμό αγνοουμένων.



Η κατάσταση στη χώρα είναι δραματική, καθώς το νέο κύμα επιθέσεων επιδεινώνει μια ήδη αιματηρή περίοδο. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, από τις 2 Μαρτίου οι απώλειες έχουν φτάσει τους 1.888 νεκρούς, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 6.000.



Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την κλιμάκωση της βίας, την ώρα που οι υποδομές υγείας στον Λίβανο λυγίζουν υπό το βάρος των χιλιάδων θυμάτων του πολέμου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

