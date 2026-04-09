Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, σε ανταπόδοση της δικής του παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός.

Τονίζοντας πως εκείνο «τήρησε την κατάπαυση του πυρός, ενώ ο εχθρός δεν το έκανε», το κίνημα του Λιβάνου ανέφερε ότι «στοχοποίησε τη ζώνη Μανάρα», στην άλλη πλευρά των συνόρων με το Ισραήλ, «με ομοβροντία ρουκετών στις 02:30». Δεν είχε αναλάβει την επίθεση για καμιά επίθεση εναντίον του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση, κάπου 24 ώρες νωρίτερα, της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για δυο εβδομάδες, έπειτα από 39 ημέρες του πολέμου που άρχισε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Τεχεράνης στα τέλη Φεβρουαρίου.