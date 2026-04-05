Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται με την κρατική εταιρεία πετρελαίου του Μπαχρέιν, Bapco Energies, να ανακοινώνει σήμερα ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή που βρίσκεται σε χώρο αποθήκευσης έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί και αξιολογείται το εύρος των ζημιών, πρόσθεσε η εταιρεία που υπάγεται στο υπουργείο Πετρελαίου και Περιβάλλοντος του Μπαχρέιν και έχει αποστολή να αναπτύξει τους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας.

Η εταιρεία Gulf Petrochemical Industries του Μπαχρέιν ανακοίνωσε μερικές ώρες αργότερα ότι η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις λειτουργικές της μονάδες έπειτα από ιρανική επίθεση με drone τέθηκε υπό έλεγχο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ ομάδες διεξάγουν αυτήν τη στιγμή εκτίμηση των ζημιών από το περιστατικό, πρόσθεσε το πρακτορείο ειδήσεων.

Η GPIC είναι μια κοινοπραξία που παράγει πετροχημικά και λιπάσματα και ανήκει στην κυβέρνηση του Μπαχρέιν, την SABIC Agri-Nutrients Co και την Petrochemical Industries Co του Κουβέιτ.

Από την πλευρά τους, οι Αρχές του Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανεστάλη η λειτουργία στο εργοστάσιο της εταιρείας πετροχημικών Borouge αφού ξέσπασε πυρκαγιά μετά την αναχαίτιση επίθεσης και την πτώση συντριμμιών.

«Η λειτουργία του εργοστασίου ανεστάλη αμέσως για όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των ζημιών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του εμιράτου, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Νωρίτερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν κάνει λόγο για επίθεση με πυραύλους και drones.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν ενεργοποιηθεί αντιδρώντας σε απειλή με πυραύλους και drones», είχε ανακοινώσει στο Χ το υπουργείο Άμυνας της χώρας, διαβεβαιώνοντας ότι «οι ήχοι που ακούγονται σε όλη τη χώρα οφείλονται στις εν εξελίξει επιχειρήσεις κατά αυτών των πυραύλων και drones».

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πύραυλο κρουζ με στόχο ισραηλινό πλοίο

Εντωμεταξύ, η σιιτική λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε έναν πύραυλο κρουζ προς την κατεύθυνση ενός ισραηλινού πολεμικού πλοίου το οποίο έπλεε στα ανοικτά του Λιβάνου, για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου.

Στην ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι το πολεμικό πλοίο «ετοιμαζόταν να επιτεθεί στο έδαφος του Λιβάνου».

Το Ισραήλ έχει επισημάνει ότι το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας έχει εξαπολύσει πολλά πλήγματα εναντίον του Λιβάνου από πολεμικά πλοία, ένα από τα οποία προκάλεσε την Τετάρτη τον θάνατο υψηλόβαθμου στελέχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Τηλεφωνικές συνομιλίες Αιγύπτου με Γουίτκοφ και Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και αξιωματούχους της περιοχής, ανάμεσά τους ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, για να συζητήσουν προτάσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του σήμερα το υπουργείο.

Η Αίγυπτος, η Τουρκία και το Πακιστάν ενεργούν ως μεσάζοντες στην κρίση, με το Ισλαμαμπάντ πρόσφατα να φιλοξενεί συνάντηση στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν προτάσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης και για το άνοιγμα εκ νέου του Στενού του Χορμούζ.