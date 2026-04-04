Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε σχέδιο για σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών, παράλληλα με μείωση κατά 10% των μη αμυντικών δαπανών, για το οικονομικό έτος 2027.

Το σχέδιο, που απαιτεί έγκριση από το Κογκρέσο, προβλέπει αύξηση του προϋπολογισμού του Πενταγώνου κατά 500 δισ. δολάρια, φτάνοντας περίπου τα 1,5 τρισ. δολάρια.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης αύξηση 5-7% στους μισθούς των στρατιωτικών, ενώ η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε την προτεινόμενη χρηματοδότηση ως «ιστορική αύξηση, αντίστοιχη με εκείνες πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Οι προτάσεις του Τραμπ έρχονται ενώ ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν, που έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της βενζίνης, βρίσκεται ήδη στην έκτη εβδομάδα. Το Πεντάγωνο είχε προηγουμένως ζητήσει επιπλέον 200 δισ. δολάρια για την αντιμετώπιση της κρίσης με το Ιράν, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν έχει υποβάλει επίσημο αίτημα στο Κογκρέσο.

Η χρηματοδότηση προβλέπει επίσης τη δημιουργία του αντιαεροπορικού συστήματος Golden Dome και την κατασκευή 34 νέων πλοίων μάχης και υποστήριξης, περιλαμβάνοντας και τα πρώτα κονδύλια για τα υπερσύγχρονα πολεμικά πλοία «Trump-class», σύμφωνα με το Skynews.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ και ο βουλευτής Μάικ Ρότζερς, πρόεδροι των αρμόδιων επιτροπών για τις ένοπλες δυνάμεις, χαιρέτισαν την ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν το πιο επικίνδυνο παγκόσμιο περιβάλλον από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ότι η χρηματοδότηση θα διασφαλίσει ότι ο στρατός θα παραμείνει ο πλέον προηγμένος στον κόσμο.

Αντιθέτως, κορυφαίοι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου χαρακτήρισαν την πρόταση «απορριπτέα εκ προοιμίου». Ο γερουσιαστής Τζεφ Μέρκλεϊ από το Όρεγκον σχολίασε ότι πρόκειται για «μια αποκομμένη προσπάθεια να δοθούν περισσότερα χρήματα για όπλα και βόμβες, μειώνοντας την χρηματοδότηση για τα πραγματικά αναγκαία όπως η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και οι δρόμοι».

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται επίσης περικοπές για τα υπουργεία Γεωργίας και Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών, ενώ προτείνεται μείωση της χρηματοδότησης της NASA κατά 5,6 δισ. δολάρια, σχεδόν το ένα τέταρτο του συνολικού προϋπολογισμού της.