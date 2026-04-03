Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζει σκηνές που, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δείχνουν ένα αμερικανικό αεροσκάφος A‑10C Thunderbolt II να πλήττεται από πυραυλικό σύστημα επιφανείας‑αέρος πάνω από νότια περιοχή του Ιράν. Στο οπτικό υλικό διακρίνονται εκρήξεις και η πτώση του αεροσκάφους, το οποίο στη συνέχεια καταγράφηκε να συντρίβεται στα νερά του Περσικού Κόλπου, όχι μακριά από τις ακτές του Κουβέιτ.

Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν την Παρασκευή σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Video footage published by Iranian state-run media which claims to show the targeting of a U.S. Air Force A-10C Thunderbolt ll earlier today over Southern Iran by a surface-to-air missile, with the A-10 later crashing in the Persian Gulf off the coast of Kuwait, while the pilot… pic.twitter.com/0CCwa1Q8iI — OSINTdefender (@sentdefender) April 3, 2026

Ένα F‑15E Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ χτυπήθηκε από εχθρικά πυρά πάνω από ιρανικό έδαφος και κατέπεσε, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού από εχθρικό πυρός στην τρέχουσα πολεμική σύγκρουση. Από τα δύο μέλη του πληρώματος, ο ένας πιλότος διασώθηκε από αμερικανικές δυνάμεις, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για να εντοπιστεί ο δεύτερος.

Στο μεταξύ, ένα επιθετικό αεροσκάφος A‑10 Thunderbolt II κατέπεσε στα ανοικτά του Στενού του Χορμούζ, πιθανόν ενώ συμμετείχε στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για το F‑15. Ο μοναδικός πιλότος του A‑10 διασώθηκε επίσης με επιτυχία.

Για το βίντεο δεν υπάρχει επίσημη ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι απεικονίζει πραγματικά την κατάρριψη του A‑10 ή τη στιγμή της πρόσκρουσης.