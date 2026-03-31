Η Celestyal προχωρά στην ακύρωση όλων των προγραμματισμένων κρουαζιέρων για τον μήνα Απρίλιο, εξαιτίας της συνεχιζόμενης αστάθειας στη Μέση Ανατολή και της ανάγκης να επιστρέψει ο στόλος της στην Ελλάδα. Τα πλοία Celestyal Discovery και Celestyal Journey παραμένουν προς το παρόν στο Ντουμπάι και τη Ντόχα αντίστοιχα, έχοντας αποβιβάσει τους επιβάτες και το μη απαραίτητο πλήρωμα. Αν και τα δύο πλοία βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η αναχώρησή τους από τον Αραβικό Κόλπο θα καθοριστεί από τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.



Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση για ακύρωση των δρομολογίων του Απριλίου ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων, αλλά και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των συνεργατών της. Οι επιβάτες που επηρεάζονται θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πλήρους επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης για μελλοντική κρουαζιέρα, ενώ οι ομάδες της Celestyal βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με ταξιδιωτικούς πράκτορες για τη διαχείριση των αλλαγών.



Η επανεκκίνηση των δρομολογίων τοποθετείται στις αρχές Μαΐου, με το Celestyal Discovery να επιστρέφει την 1η Μαΐου με τριήμερη κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά και το Celestyal Journey στις 2 Μαΐου με επταήμερο δρομολόγιο σε Ελλάδα, Ιταλία και Κροατία. Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, προετοιμάζοντας την επιστροφή της στη Μεσόγειο μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.



Ο Lee Haslett, εμπορικός διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των επιβατών, του πληρώματος και των συνεργατών μας. Γνωρίζουμε ότι αυτό θα προκαλέσει απογοήτευση, αλλά η λήψη αυτής της απόφασης τώρα προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια και ευελιξία σε όσους επηρεάζονται».



«Οι ομάδες της εταιρείας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους επιβάτες και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, προκειμένου να διευκολύνουν τις επιλογές αλλαγής κράτησης και να διασφαλίσουν μια ομαλή μετάβαση. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην επανέναρξη των δρομολογίων της στη Μεσόγειο, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν με ασφάλεια».



Όλοι οι επιβάτες που επηρεάζονται θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ πλήρους επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης για μελλοντική κρουαζιέρα, και θα λάβουν υποστήριξη από τις ομάδες της Celestyal, οι οποίες θα τους προσφέρουν επιλογές για νέα κράτηση και βοήθεια.



Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα προχωρήσει στην επανατοποθέτηση των πλοίων της, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Οι προετοιμασίες για την επάνοδο σε υπηρεσία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με την επανεκκίνηση των κρουαζιέρων να προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2026, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.