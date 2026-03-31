Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτικών στο ίδιο «συμβάν» στο νότιο Λίβανο, εξέλιξη που αύξησε σε 10 τον αριθμό των μελών του που έχουν σκοτωθεί αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες με το κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, τη 2η Μαρτίου.

Στην ανακοίνωσή του ο στρατός κατονόμασε τρία από τα μέλη του -αξιωματικό με βαθμό λοχαγού και δύο υπαξιωματικούς- και πρόσθεσε πως τα στοιχεία του τέταρτου θα δημοσιοποιηθούν αφού ενημερωθεί η οικογένεια.

Στρατιωτικός τραυματίστηκε «σοβαρά» και έφεδρος «ελαφρά» στο ίδιο «συμβάν», πάντα κατά το ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού.