Μια πρωτοφανής υπόθεση εκδικάστηκε στις ΗΠΑ, με μια γυναίκα από τη Φλόριντα να δικαιώνεται και να λαμβάνει αποζημίωση ύψους 14 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού κατανάλωσε παγωτό που περιείχε μεταλλικά καρφιά και θραύσματα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές και μόνιμες βλάβες.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν η Μπράντι Μπάκλεϊ αγόρασε παγωτό από κατάστημα της αλυσίδας «Bruster’s Ice Cream» στο Palm Bay. Όπως κατήγγειλε, κατά την κατανάλωση ένιωσε κάτι να «κολλά» στον λαιμό της, αρχικά πιστεύοντας πως πρόκειται για ξηρό καρπό, λόγω της γεύσης του παγωτού. Ωστόσο, εξετάσεις στο νοσοκομείο αποκάλυψαν πως είχε καταπιεί μεταλλικό καρφί.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μέσα στο παγωτό υπήρχαν πολλαπλά μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία δεν ήταν ορατά, καθιστώντας αδύνατο για την ίδια να αντιληφθεί τον κίνδυνο. Από το περιστατικό, η γυναίκα υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο σώμα και το νευρικό σύστημα, καθώς και μόνιμες βλάβες που επηρέασαν κρίσιμες λειτουργίες του οργανισμού της.

Όπως υποστηρίζει η ίδια και ο σύζυγός της, οι επιπτώσεις αυτές τους στέρησαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά, ενώ παράλληλα επιβαρύνθηκαν με υψηλά ιατρικά έξοδα και απώλεια εισοδήματος.

Η αγωγή στράφηκε κατά της εταιρείας, κατηγορώντας τη για αμέλεια στη διαδικασία παραγωγής και ελέγχου των προϊόντων της. Αν και αρχικά ζητήθηκε ένα ελάχιστο ποσό αποζημίωσης, το δικαστήριο επιδίκασε τελικά 14 εκατομμύρια δολάρια, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και τη μονιμότητα των τραυματισμών, σύμφωνα με τη New York Post.