Ένας Ουκρανός στρατιώτης είχε κηρυχθεί νεκρός τον Μάιο του 2023, μετά από λάθος στην ταύτιση του DNA και τώρα επέστρεψε πίσω στο σπίτι του, καθώς τελικά ζει και ήταν αιχμάλωτος του ρωσικού στρατού.

Ο Ναζάρ Νταλέτσκι, γεννημένος το 1979, πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχολείο, κάνοντας περιστασιακές δουλειές. Το 2014, με την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, κατατάχθηκε σε μονάδες του ουκρανικού στρατού που πολεμούσαν Ρώσους παραστρατιωτικούς στο Ντονμπάς.

Όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, κατατάχθηκε επίσημα στον ουκρανικό στρατό και έγινε δεκτός την τρίτη φορά, καθώς προηγουμένως είχε κοπεί λόγω προβλημάτων υγείας. Αμέσως, τον έστειλαν στην πρώτη γραμμή και υποσχέθηκε να τηλεφωνεί καθημερινά σε συγκεκριμένη ώρα στη μητέρα του, ώστε να μην ανησυχεί.

Δύο εβδομάδες μετά την αποστολή στην πρώτη γραμμή, όμως, η επικοινωνία διακόπηκε και ένα χρόνο αργότερα, η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι σκοτώθηκε.

«Ο Ναζάρ είχε πεθάνει. Είχε πεθάνει τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, την ημέρα των 44ων γενεθλίων του. Μέσα από μια σειρά τηλεφωνημάτων, αποκαλύφθηκαν οι λεπτομέρειες: Μια αυτοκινητοπομπή στην περιοχή του Ντόνετσκ είχε δεχτεί πυρά. Ο Ναζάρ ήταν ένας από τους πολλούς Ουκρανούς στρατιώτες που βρίσκονταν σε ένα από τα αυτοκίνητα, μεταμφιεσμένος με πολιτικά ρούχα», είπε στον Guardian η Νατάλια, η μητέρα του.

Η γυναίκα, αν και αμφισβήτησε την ουκρανική εκδοχή, αναγκάστηκε να την πιστέψει, καθώς την ενημέρωσαν ότι η σορός του Ναζάρ ταυτοποιήθηκε με DNA.

Τότε, κήδεψε τον γιο της σε ένα κλειστό φέρετρο που πάνω είχε στρατιωτική στολή, ενώ του απονεμήθηκε και τιμή από το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Η μαρτυρία που άλλαξε τα πάντα

Έκτοτε, η Νατάλια εμφάνισε προβλήματα υγείας από τη θλίψη της, καθώς πέρα από τον σύζυγό της, είχε χάσει και το ένα από τα δύο παιδιά της. Επίσης, προβληματιζόταν από το γεγονός ότι δεν έβλεπε στα όνειρά της τον γιο της.

«Στα τρία χρόνια και εννέα μήνες που έλειπε, δεν τον ονειρεύτηκα ούτε μία φορά. Το φαντάζεσαι; Έκλαιγα μπροστά στον τάφο του και του έλεγα: “Γιατί δεν έρχεσαι να με βρεις στον ύπνο μου;” Αλλά δεν ήρθε ποτέ», είπε η Νατάλια.

Τελικά, τον περασμένο Σεπτέμβριο, η ανιψιά της ήρθε να την επισκεφτεί και της είπε να καθίσει και να ετοιμαστεί για κάποια νέα. Δύο αιχμάλωτοι πολέμου είχαν επιστρέψει από τη Ρωσία, της είπε, και οι δύο ανέφεραν ότι είχαν δει τον Ναζάρ ζωντανό τον τελευταίο χρόνο. «Έκλαιγα από χαρά, φώναζα, αλλά σκέφτηκα ότι μέχρι να ακούσω τη φωνή του, δεν θα το πίστευα».

Η Νατάλια πήγε στην αστυνομία, όπου της πήραν νέα δείγματα DNA. Εκεί, τη ρώτησαν αν είχε έναν ακόμη γιο, καθώς δεν υπήρχε άλλη εξήγηση για την ταύτιση του DNA. Τους είπε, λοιπόν, ότι είχε έναν γιο και μια κόρη και αυτό ήταν όλο. «Νομίζω ότι θα το θυμόμουν αν είχα γεννήσει άλλο παιδί… Αν η ταύτιση του DNA ήταν με τον πατέρα, τότε όλα θα ήταν πιθανά».

Πλέον, ο Ναζάρ επέστρεψε στην Ουκρανία μέσω ανταλλαγής αιχμαλώτων, ενώ μέχρι πρότινος αγνοούσε τις εξελίξεις στο σπίτι του. Μάλιστα, όταν τον πλησίασαν Ρώσοι για να τηλεφωνήσει στη μητέρα του, εκείνος περίμενε να ενημερωθεί για τα χειρότερα, όπως ότι πέθανε η οικογένειά του.