Αν μπορείτε να κάνετε εικόνα μια Eurovision με δέντρα αντί για τραγουδιστές, ίσως να μην είστε μακριά από την πραγματικότητα. Κάθε χρόνο, από το 2002, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη ψηφίζουν για το καλύτερο δέντρο στον διαγωνισμό European Tree of the Year, μια διοργάνωση που φέρνει κοντά ιστορίες, μύθους και τοπικές κοινότητες με σκοπό να αναδείξει τα πιο εμβληματικά δέντρα της ηπείρου.

Οι ρίζες του διαγωνισμού εντοπίζονται στην Τσεχία, όμως παρότι ο διαγωνισμός έχει εξελιχθεί σε μια πανευρωπαϊκή γιορτή, οι τελευταίοι τέσσερις νικητές, όλοι «Πολωνοί», έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις και… συγκρούσεις!

Η ιστορία του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός European Tree of the Year ξεκίνησε το 2002 ως εθνική εκδήλωση στην Τσεχία, με στόχο να αναδείξει τα πιο σημαντικά και ενδιαφέροντα δέντρα της χώρας. Η ιδέα πίσω από τον διαγωνισμό δεν ήταν μόνο να αναδειχθούν τα πιο όμορφα δέντρα, αλλά και να δοθεί προσοχή στις ιστορίες που συνδέονται με αυτά και στις κοινότητες που τα στηρίζουν. Το 2004, επεκτάθηκε σε κεντρικές και ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες, με τις πρώτες διεθνείς συμμετοχές να καταφθάνουν από τις γειτονικές χώρες. Το 2011, ο διαγωνισμός άνοιξε τις πύλες του για να συμπεριλάβει όλη την Ευρώπη, επιτρέποντας τη συμμετοχή όλων των ευρωπαϊκών χωρών.

Από τότε, ο διαγωνισμός έχει αποκτήσει πανευρωπαϊκή απήχηση, με τη συμμετοχή από διάφορες χώρες της ηπείρου να αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Κάθε χρόνο, η επιλογή των δέντρων γίνεται μέσα από δημόσια ψηφοφορία, με τους νικητές να βραβεύονται σε ειδική τελετή στην Ευρωπαϊκή Βουλή στις Βρυξέλλες. Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο για την ομορφιά των δέντρων, αλλά και για τις ιστορίες που τα συνοδεύουν, καθώς πολλά από τα δέντρα είναι συνδεδεμένα με τοπικούς μύθους, ιστορικά γεγονότα, ή πολιτιστικά στοιχεία.

Από τις πρώτες του εκδόσεις, ο διαγωνισμός έχει αναδείξει δέντρα που βρίσκονται σε μοναδικές τοποθεσίες, όπως ένα ιρακινό πεύκο που άντεξε μια πλημμύρα και μια 500χρονη λεύκα στην Ρουμανία που είναι μέρος τοπικής λαϊκής παράδοσης. Τα τελευταία χρόνια, όμως, οι νικητές προέρχονται κυρίως από χώρες όπως η Πολωνία, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις και κάποιες αντιπαραθέσεις σχετικά με την ψήφο και τις διαδικασίες του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός έχει γίνει πλέον μια ετήσια γιορτή της φύσης, φέρνοντας μαζί τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και γειτονικές χώρες, προκειμένου να αναδείξουν τη σημασία της φύσης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της κοινότητας.

Η λίστα των νικητών

2011 – Ρουμανία 2012 – Ουγγαρία 2013 – Ουγγαρία 2014 – Βουλγαρία 2015 – Εσθονία 2016 – Ουγγαρία 2017 – Πολωνία 2018 – Πορτογαλία 2019 – Ουγγαρία 2020 – Τσεχία 2021 – Ισπανία 2022 – Πολωνία 2023 – Πολωνία 2024 – Πολωνία 2025 – Πολωνία

Πώς η Πολωνία κυριαρχεί στη Eurovision των δέντρων

Η τελευταία δεκαετία έχει αναδείξει την Πολωνία ως το απόλυτο φαβορί στον διαγωνισμό. Οι τελευταίοι τέσσερις νικητές ήταν όλα δέντρα που φύτρωναν στη χώρα, κάτι που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εντυπωσιακή εκστρατεία προώθησης του διαγωνισμού από το δημοφιλές πολωνικό meme account στο Instagram, Make Life Harder. Με 1,7 εκατομμύρια ακολούθους, η πλατφόρμα αυτή έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τεράστιες ψήφους, και έτσι η Πολωνία κατατάσσεται ψηλά κάθε χρόνο.

Όμως, όπως συμβαίνει συχνά με τη Eurovision των Δέντρων, η επιτυχία αυτή έχει προκαλέσει ένταση μεταξύ των συμμετεχόντων, με άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, να εκφράζουν την απογοήτευσή τους. Το 2025, μια «πολεμική» ατμόσφαιρα δημιούργησε μια εντυπωσιακή κόντρα, όταν Ισπανοί κωμικοί από την εκπομπή La Revuelta υπερασπίστηκαν το πεύκο της χώρας τους και κατέκριναν το πολωνικό δέντρο, προκαλώντας μια σειρά από επιθετικά σχόλια και meme που κυριάρχησαν στα social media. Η κατάσταση αυτή έφερε έναν άγριο «αντιπολεμικό» τόνο στον διαγωνισμό.

Η Eurovision των Δέντρων: Όχι μόνο για την ομορφιά, αλλά για την ιστορία και τις κοινότητες

Ωστόσο, οι διοργανωτές του European Tree of the Year επισημαίνουν ότι το «κρυφό μυστικό» του διαγωνισμού δεν είναι απλά η ομορφιά των δέντρων, αλλά οι ιστορίες που συνδέονται με αυτά και οι κοινότητες που τα στηρίζουν. Ένα ιρανικό πεύκο ή μια βελανιδιά στην Πολωνία μπορεί να έχει τη δική του μοναδική ιστορία επιβίωσης από πλημμύρες, μύθους ή παραδόσεις που μεταφέρουν τη σημασία τους από γενιά σε γενιά.

Αντί να επικεντρώνεται απλώς στο «ποιό δέντρο είναι το πιο όμορφο», ο διαγωνισμός αυτός αποδεικνύει πως τα δέντρα είναι σύμβολα της εθνικής υπερηφάνειας και της πολιτιστικής κληρονομιάς για πολλές χώρες. Από το μεγάλο πεύκο της Σλοβενίας που άντεξε έναν κατακλυσμό, μέχρι τη 500χρονη λεύκα της Ρουμανίας που αποτελεί κομμάτι της τοπικής παράδοσης, το European Tree of the Year δίνει φωνή στα δέντρα και στις ιστορίες που τα περιβάλλουν.

Το μέλλον της Eurovision των δέντρων

Αν και η τελευταία χρονιά έκανε τα πράγματα πιο «εθνικιστικά», η διοργάνωση του European Tree of the Year προσαρμόστηκε με αλλαγές στο σύστημα ψηφοφορίας, δίνοντας περισσότερους πόντους στα μικρότερα κράτη. Η στόχευση για λιγότερο εθνικιστική αντιπαλότητα και περισσότερο σεβασμό για τις πολιτιστικές διαφορετικότητες αναμένεται να προσφέρει μια πιο ισχυρή και ενδιαφέρουσα συμμετοχή και στο μέλλον.

Η «Eurovision των Δέντρων» συνεχίζει να είναι ένα ετήσιο πολιτιστικό φαινόμενο που ενώνει τις χώρες της Ευρώπης γύρω από την κοινή αγάπη για τα δέντρα, τις ιστορίες και τις κοινότητες που τα στηρίζουν, ενώ ταυτόχρονα φέρνει στο προσκήνιο τις γεωπολιτικές εντάσεις, κάνοντας τη συμμετοχή στην εκδήλωση πιο σημαντική από ποτέ.