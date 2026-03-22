Την επικράτηση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στις κρατιδιακές εκλογές της Ρηνανίας-Παλατινάτου επιβεβαιώνουν και τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα από την καταμέτρηση.

Στους κερδισμένους της σημερινής αναμέτρησης συγκαταλέγεται επίσης η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία εμπεδώνει την παρουσία της και στις δυτικές περιοχές, ενώ ένας «μεγάλος» συνασπισμός, μεταξύ CDU και Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) φαίνεται ως η πιθανότερη προοπτική για την επόμενη κυβέρνηση στο Μάιντς.

Σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα, όπως τα μεταδίδει το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, το CDU του Γκόρντον Σνίντερ κερδίζει τις εκλογές με 30,8% (+3,1 από τις εκλογές του 2021), αφήνοντας δεύτερους τους Σοσιαλδημοκράτες του SPD και τον νυν πρωθυπουργό του κρατιδίου Αλεξάντερ Σβάιτσερ, με το ιστορικά χαμηλό 26% (-9,7).

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η AfD με 19,9% (+11,7), καταγράφοντας νέο ρεκόρ για το κρατίδιο, ενώ οι Πράσινοι συγκεντρώνουν ποσοστό 7,9% (-1,4) και συμπληρώνουν τα κόμματα που εξασφαλίζουν την είσοδό τους στο τοπικό κοινοβούλιο. Η Αριστερά, παρότι ενισχύθηκε, έμεινε και πάλι εκτός κοινοβουλίου, με 4,4% (+1,9). Κάτω από το όριο του 5% έμειναν και οι Φιλελεύθεροι (FDP) με 2,2% (-3,4), οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλέον ζήτημα ύπαρξης.

Ως «απόφαση αλλαγής», περιέγραψε ο νικητής των εκλογών Γκόρντον Σνίντερ τη νίκη του κόμματός του για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια και επαίνεσε την «ισχυρή θέληση» του CDU για τη νίκη. Στόχος του, τόνισε, είναι η αποκατάσταση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Nach 35 Jahren bekommt Rheinland-Pfalz wieder eine CDU-geführte Landesregierung. Ehre, Dank und Respekt gebühren der @cdurlp und dem Spitzenkandidaten @GordonSchnieder für diesen starken Wahlkampf!



Gordon Schnieder ist nicht nur ein authentischer Politiker – er hat die Probleme… pic.twitter.com/bRHt7BeWuE — CDU Deutschlands (@CDU) March 22, 2026

Ο Αλεξάντερ Σβάιτσερ εξέφρασε από την άλλη πλευρά την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα, επισήμανε ωστόσο ότι το SPD συγκέντρωσε στη Ρηνανία-Παλατινάτο πάνω από το διπλάσιο ποσοστό από αυτό του κόμματος σε εθνικό επίπεδο. Τα δύο πρώτα κόμματα έχουν ήδη αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την AfD, προκαλώντας την κριτική της αρχηγού της ακροδεξιάς Αλίς Βάιντελ.

Σύμφωνα πάντως με τη σημερινή δημοσκόπηση που διενήργησε το ARD, η AfD είναι η πρώτη δύναμη μεταξύ των νέων 18-24 ετών, το 71% των ψηφοφόρων του κρατιδίου ωστόσο αντιτίθεται στην προοπτική συμμετοχής της στην κυβέρνηση.

Οι Πράσινοι, οι οποίοι ήταν μέχρι τώρα ο ένας από τους «μικρούς» εταίρους του SPD στην κυβέρνηση, θα περιοριστούν πλέον στην αντιπολίτευση. Εκτός κυβέρνησης, αλλά και εκτός κοινοβουλίου θα μείνει και το FDP που, μετά την Βάδη-Βυρτεμβέργη, δεν κατάφερε ούτε στη Ρηνανία-Παλατινάτο να συγκεντρώσει το απαιτούμενο 5%.

Η συμμετοχή στις κάλπες έφθασε σήμερα στο 69%, με την προεκλογική εκστρατεία να επικεντρώνεται στα θέματα απασχόλησης, οικονομίας, παιδείας και δημόσιων συγκοινωνιών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου το CDU αναδεικνυόταν ως το ικανότερο από τα κόμματα προκειμένου να διαχειριστεί τα τρέχοντα προβλήματα.