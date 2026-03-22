Οι κάτοικοι στο νότιο Ισραήλ έγιναν μάρτυρες ενός θεάματος που θύμιζε ταινία επιστημονικής φαντασίας απόψε το βράδυ.

Λίγο μετά τις 18:00, οι σειρήνες ήχησαν στην πόλη Ντιμόνα, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Αυτή τη φορά, οι κάμερες των κινητών τηλεφώνων κατέγραψαν κάτι σπάνιο: τη λάμψη μιας σύγκρουσης που συνέβη χιλιόμετρα πάνω από τη Γη.

Τα πλάνα που κάνουν τον γύρο των διεθνών δικτύων δείχνουν την ακριβή στιγμή που το σύστημα Arrow 3 έρχεται σε επαφή με ιρανικό βαλλιστικό βλήμα. Η αναχαίτιση χαρακτηρίζεται ως «εξωατμοσφαιρική», καθώς η εμπλοκή των δύο πυραύλων έγινε στο διάστημα, αποτρέποντας οποιαδήποτε πτώση επικίνδυνων θραυσμάτων σε κατοικημένες περιοχές.

Arrow 3: Η «σιδηρά γροθιά» εκτός ατμόσφαιρας

Η επιτυχία της συγκεκριμένης επιχείρησης βασίζεται στην τεχνολογική υπεροχή του Arrow 3, του πιο εξελιγμένου στρώματος της ισραηλινής αεράμυνας. Το σύστημα αυτό δεν περιορίζεται στην προστασία του εναέριου χώρου, αλλά επεκτείνει την ομπρέλα ασφαλείας του στο κενό του διαστήματος.

Footage posted to social media indicates an exoatmospheric interception by the long-range Arrow 3 air defense system of the Iranian missile fired at the Dimona area. https://t.co/a4yIljA7PQ pic.twitter.com/JtZrP88C7o — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 22, 2026

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας και των IDF:

«Το σύστημα αεράμυνας τύπου Arrow-3 χρησιμοποιεί μια αποσπώμενη κεφαλή που συγκρούεται με το στόχο και είναι σχεδιασμένο για να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους έξω από την ατμόσφαιρα της Γης, σε ύψος που επιτρέπει την ασφαλή καταστροφή οποιασδήποτε μη συμβατικής κεφαλής, ενώ ακόμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή εχθρικών δορυφόρων».

Η διαφορά του από τα υπόλοιπα συστήματα, όπως το Iron Dome, είναι η ταχύτητα και η εμβέλεια. Ενώ το Iron Dome αναχαιτίζει ρουκέτες μικρού βεληνεκώς, το Arrow 3 είναι η απάντηση στους βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλης εμβέλειας που εκτοξεύει η Τεχεράνη, χτυπώντας τους εκεί που είναι πιο ευάλωτοι: πριν ξεκινήσουν την κάθοδό τους προς τον στόχο.

400 πύραυλοι σε 22 ημέρες: Τα δεδομένα του πολέμου

Η πίεση που δέχεται το Ισραήλ από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28 Φεβρουαρίου 2026 είναι πρωτοφανής. Παρά την ένταση της επίθεσης, τα ποσοστά επιτυχίας της αεράμυνας παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αν και το κόστος κάθε τέτοιας αναχαίτισης είναι τεράστιο.

Οι επίσημες αναφορές των IDF για την πορεία της σύγκρουσης σημειώνουν:

«Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου 2026, το Ιράν έχει εκτοξεύσει πάνω από 400 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, με τους IDF να έχουν ποσοστό αναχαίτισης 92%».

Η νέα αυτή επιχείρηση του Arrow 3 επιβεβαιώνει ότι η αναμέτρηση μεταξύ των δύο πλευρών έχει μεταφερθεί πλέον σε ένα επίπεδο όπου η υψηλή τεχνολογία και η στρατηγική του διαστήματος παίζουν τον καθοριστικό ρόλο στην έκβαση των μαχών στο έδαφος.