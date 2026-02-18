Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη, αναφέροντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και «ενδεχομένως ορισμένοι Ευρωπαίοι» συζητούν τη σύνταξη ενός νέου εγγράφου-συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Η πρωτοβουλία αυτή φαίνεται να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρύτερης αρχιτεκτονικής ασφαλείας, ενώ Ουκρανία και Ρωσία βρίσκονται «κοντά» σε ένα πρωτόκολλο για τον μηχανισμό επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός. Ο Ουκρανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην παρακολούθηση της εκεχειρίας, επισημαίνοντας παράλληλα την αναγκαιότητα ενεργού συμμετοχής των Ευρωπαίων εκπροσώπων.

As of today, we cannot say that the outcome of the meetings in Geneva is sufficient. The military representatives discussed certain issues seriously and substantively. However, sensitive political matters, issues of possible compromises, and the necessary meeting of leaders have… pic.twitter.com/wctJOAMsxe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 18, 2026

Παρά τις προετοιμασίες και την ανακοίνωση ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών θα γίνει στην Ελβετία, ο Ζελένσκι εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την τρέχουσα πορεία των επαφών. Στο νυχτερινό του διάγγελμα σημείωσε ότι, αν και οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι συζήτησαν διεξοδικά κάποια τεχνικά ζητήματα, τα «ευαίσθητα πολιτικά θέματα» και οι αναγκαίοι συμβιβασμοί δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί επαρκώς. «Ως σήμερα, δεν μπορούμε να πούμε ότι το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Ζελένσκι αναδεικνύει μια διπλή πραγματικότητα στις διαπραγματεύσεις: από τη μία παρατηρείται πρόοδος σε επίπεδο εγγυήσεων και μηχανισμών με τη συμμετοχή της Δύσης και του ΝΑΤΟ, ενώ από την άλλη τα πολιτικά αδιέξοδα στις απευθείας συνομιλίες με τη Μόσχα παραμένουν.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες της Τετάρτης στη Γενεύη, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτέλεσαν το «κλειδί» για την προσέγγιση στο έγγραφο παρακολούθησης της εκεχειρίας. Αναφερόμενος στον πόλεμο που διανύει πλέον το τέταρτο έτος του, παραδέχθηκε ότι η πρόοδος στα πολιτικά ζητήματα προχωρά με αργό ρυθμό, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη οι ηγέτες των δύο χωρών να αναλάβουν προσωπικά την ευθύνη για την επίλυση της κυριαρχίας επί των εδαφών.

Ο Ζελένσκι τόνισε χαρακτηριστικά ότι «μπορούμε να προσπαθήσουμε να λύσουμε το εδαφικό ζήτημα σε επίπεδο ηγετών», υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητές τους. Με τη δήλωση αυτή, ο Ουκρανός Πρόεδρος προκρίνει ουσιαστικά μια απευθείας συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τα πιο ακανθώδη ζητήματα της ουκρανικής επικράτειας, θεωρώντας ότι μόνο μια συνάντηση κορυφής μπορεί να οδηγήσει σε τελικούς συμβιβασμούς.