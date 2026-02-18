Πρόωρα τερματίστηκαν σήμερα, Τετάρτη, 18/02, οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη Γενεύη, μετά από μόλις δύο ώρες συζητήσεων. Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τις επαφές «δύσκολες», κατηγορώντας τη Μόσχα για σκόπιμη κωλυσιεργία στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου.

Τεταμένο κλίμα και αμοιβαίες κατηγορίες

Οι συνομιλίες στην Ελβετία, οι οποίες διεξάγονται υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, πραγματοποιούνται σε μια χρονική συγκυρία όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε επανειλημμένα να εννοηθεί τις τελευταίες ημέρες ότι η ευθύνη για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων βαραίνει την πλευρά του Κιέβου.

«Οι χθεσινές συναντήσεις ήταν πράγματι δύσκολες. Μπορούμε να πούμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρατείνει διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν ήδη να βρίσκονται στο τελικό στάδιο», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για εξαιρετικά τεταμένο κλίμα από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Η ρωσική πλευρά και η διακοπή των επαφών

Λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις Ζελένσκι, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε τη λήξη των συνομιλιών. Ο επικεφαλής των Ρώσων διαπραγματευτών, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ότι οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν σύντομα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Συγκεκριμένα ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες αλλά επαγγελματικές.

«Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν δύο ημέρες: για πολύ ώρα χθες με διάφορα σχήματα και στη συνέχεια περίπου δύο ώρες σήμερα», επεσήμανε ο Μεντίνσκι απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

«Ήταν δύσκολες αλλά επαγγελματικές. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σύντομα», πρόσθεσε.

Ουκρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε τη διακοπή, σημειώνοντας ότι η συνάντηση διήρκεσε «περίπου δύο ώρες», σύμφωνα με το Reuters.

Οι αιχμές

Σε συνέντευξή του στον αμερικανικό ιστότοπο Axios την Τρίτη, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «άδικο» το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί δημόσια την Ουκρανία —και όχι τη Ρωσία— να προχωρήσει σε υποχωρήσεις.

Ο Ουκρανός ηγέτης ξεκαθάρισε ότι οποιοδήποτε σχέδιο απαιτεί από την Ουκρανία την παραχώρηση εδαφών στην περιοχή του Ντονμπάς, τα οποία η Ρωσία δεν έχει καταλάβει, θα απορριφθεί από τον ουκρανικό λαό σε περίπτωση δημοψηφίσματος.

«Ελπίζω ότι πρόκειται απλώς για την τακτική του και όχι για την οριστική του απόφαση», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Axios, αναφερόμενος στη στάση του Προέδρου Τραμπ.