Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να μην βομβαρδίσει το Κίεβο για μια εβδομάδα λόγω του κρύου καιρού.

«Ζήτησα προσωπικά από τον πρόεδρο Πούτιν να μην επιτεθεί στο Κίεβο και σε διάφορες πόλεις για μια εβδομάδα, και αυτός συμφώνησε να το κάνει», δήλωσε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφερόμενος στο «εξαιρετικά κρύο» που επικρατεί στην περιοχή.

«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί είπαν: “Μην σπαταλάς το τηλεφώνημα, δεν θα το πετύχεις”. Και αυτός το έκανε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Πολικές θερμοκρασίες στην Ουκρανία

Εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες έως και -30 °C θα πλήξουν την Ουκρανία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο για τις χειμερινές καλλιέργειες, σύμφωνα με δηλώσεις γεωργικών αναλυτών και της εθνικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης την Πέμπτη.

Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου και θα επηρεάσει όλες τις περιοχές εκτός από τη νότια Ουκρανία, ενώ ο παγετός θα αρχίσουν να εξασθενίζει ελαφρώς από τις 4 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την υπηρεσία στο Telegram messenger.

«Θεωρούμε ότι η τρέχουσα περίοδος ψύχους είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τις χειμερινές καλλιέργειες σε ένα σημαντικό μέρος της Ουκρανίας», δήλωσε ο λογαριασμός ανάλυσης Barva Invest στο Telegram.

Η Ουκρανία είναι παραγωγός χειμερινού σιταριού, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 95% της συνολικής ουκρανικής συγκομιδής σιταριού. Το χειμερινό σιτάρι, το οποίο έχει υψηλότερη απόδοση από το ανοιξιάτικο σιτάρι, σπέρνεται το φθινόπωρο και μαζεύεται το καλοκαίρι του επόμενου έτους.

Ο Barva Invest σημείωσε ότι ο συνδυασμός των σοβαρών παγετών και της ανεπαρκούς χιονοκάλυψης θα μπορούσε να επηρεάσει τις καλλιέργειες στην κεντρική, βορειοανατολική και ανατολική Ουκρανία. Ο παγετός θα είναι λιγότερο έντονος στη νότια Ουκρανία, αλλά εκεί δεν υπάρχει χιονοκάλυψη για να προστατεύσει τις καλλιέργειες.