Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για το αν η Ουκρανία είναι έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, σύμφωνα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
Οι διαπραγματεύσεις αυτές πρόκειται να γίνουν στη βάση του ειρηνευτικού σχεδίου που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Θυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε μια «αξιοπρεπή» ειρηνευτική συμφωνία για τη χώρα του, μετά τη συνάντηση που είχε στο Κίεβο με κορυφαίο αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ο οποίος του παρουσίασε το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.
«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη και η Ουκρανία θα κάνει τα πάντα ώστε κανείς στον κόσμο να μην μπορεί να πει ότι καταλύουμε τη διπλωματία (…) Μια αξιοπρεπή ειρηνευτική συμφωνία, στους όρους της οποίας θα γίνονται σεβαστές η ανεξαρτησία μας, η εθνικής μας κυριαρχία και η αξιοπρέπεια του ουκρανικού λαού», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου, μετά τη συνάντησή του Ουκρανού προέδρου με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ.
Today, during a meeting with the U.S. Secretary of the Army, Daniel Driscoll, we discussed options for achieving real peace, the sequencing of our work and formats for dialogue, as well as new impulses for diplomacy. Our teams – of Ukraine and the United States – will work on the… pic.twitter.com/kWXnFh4YNz— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 20, 2025