Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για το αν η Ουκρανία είναι έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, σύμφωνα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές πρόκειται να γίνουν στη βάση του ειρηνευτικού σχεδίου που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Θυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε μια «αξιοπρεπή» ειρηνευτική συμφωνία για τη χώρα του, μετά τη συνάντηση που είχε στο Κίεβο με κορυφαίο αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ο οποίος του παρουσίασε το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη και η Ουκρανία θα κάνει τα πάντα ώστε κανείς στον κόσμο να μην μπορεί να πει ότι καταλύουμε τη διπλωματία (…) Μια αξιοπρεπή ειρηνευτική συμφωνία, στους όρους της οποίας θα γίνονται σεβαστές η ανεξαρτησία μας, η εθνικής μας κυριαρχία και η αξιοπρέπεια του ουκρανικού λαού», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου, μετά τη συνάντησή του Ουκρανού προέδρου με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ.