«Απαίσιο», «παράξενο», «ιδιόμορφο» και «απορίας άξιο»… είναι μερικά από τα επίθετα που χρησιμοποιούν οι παρατηρητές για να περιγράψουν το ειρηνευτικό σχέδιο της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία.

Η πρόταση των 28 σημείων καταρτίστηκε από τον διαπραγματευτή του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον αξιωματούχο του Κρεμλίνου, Κιρίλ Ντμίτριεφ, χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης και της Ουκρανίας.

Στην ουσία, παρουσιάζει τις ρωσικές απαιτήσεις ως ειρηνευτική πρόταση. Απαιτήσεις που διατυπώθηκαν για πρώτη φορά από τη Ρωσία στο αποκορύφωμα της εισβολής της το 2022, πριν οι ήττες την αναγκάσουν να υποχωρήσει από μεγάλο μέρος της Ουκρανίας, όπως γράφει σε ανάλυσή του για το βρετανικό Sky News ο συντάκτης διεθνών σχέσεων, Dominic Waghorn.

Οι προτάσεις της δεν έχουν πιθανότητες επιτυχίας για τους Ουκρανούς.

Θα παραδώσουν το υπόλοιπο του Ντονμπάς, για την υπεράσπιση του οποίου έχουν δαπανήσει σχεδόν τέσσερα χρόνια και έχουν χάσει δεκάδες χιλιάδες άνδρες. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, με τον τρέχοντα ρυθμό προώθησης, η Ρωσία θα χρειαστεί τέσσερα ακόμα χρόνια για να καταλάβει το έδαφος που τώρα προτείνει απλώς να της παραχωρηθεί.

Προτείνεται επίσης να μειωθεί κατά περισσότερο από το ήμισυ το μέγεθος του ουκρανικού στρατού και να του αφαιρεθούν μερικά από τα πιο αποτελεσματικά όπλα μακράς εμβέλειας.

Και θα απαγορευτεί σε οποιεσδήποτε ξένες δυνάμεις να ενεργούν ως ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία μετά την υπογραφή οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Το σχέδιο έρχεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για τους Ουκρανούς. Υφίστανται καταστροφικές επιθέσεις με drones, που μόνο τις τελευταίες νύχτες έχουν σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους. Βρίσκονται στο χείλος της απώλειας μιας σημαντικής οχυρωμένης πόλης, του Ποκρόβσκ.

Και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται εμπλεκόμενος στην πιο σοβαρή πολιτική κρίση από την αρχή του πολέμου, με βασικούς αξιωματούχους να αντιμετωπίζουν καταστροφικές κατηγορίες για διαφθορά.

Υπάρχει η υποψία ότι οι Γουίτκοφ και ο Ντμίτριεφ συνωμότησαν για να επιλέξουν αυτή τη στιγμή και να ασκήσουν ακόμα μεγαλύτερη πίεση στον Ουκρανό πρόεδρο. Παραδόξως, όμως, αυτό μπορεί να τον βοηθήσει. Στο Κίεβο, το σχέδιο των Γουίτκοφ-Ντμίτριεφ έχει προκαλέσει καθολική καταδίκη και οργή. Οι αντίπαλοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συσπειρωθούν γύρω από τον Ουκρανό ηγέτη σε καιρό πολέμου, καθώς αντιμετωπίζει τέτοιες παράλογες απαιτήσεις.

«Το πώς γεννήθηκε αυτό το σχέδιο δεν είναι σαφές», γράφει ο Waghorn. Προέκυψε από την υπερβολική πίστη του Ντόναλντ Τραμπ στις ειρηνευτικές του ικανότητες; Το υπερτιμημένο σχέδιό του για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα προσέλκυσε πλούσιους επαίνους από τους ηγέτες του κόσμου, αλλά τώρα φαίνεται να βυθίζεται σε όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες.

Ο φόβος είναι ότι η ομάδα του Τραμπ αναζητά τρόπους για να του επιτρέψει να αποσυρθεί εντελώς από αυτή τη σύγκρουση, κατηγορώντας την ουκρανική αδιαλλαξία για την αποτυχία της διπλωματίας του.

Ο Τραμπ έχει ήδη τερματίσει την οικονομική υποστήριξη προς την Ουκρανία, ωστόσο πουλάει όπλα στην Ευρώπη, για να τα μεταβιβάσει στη χώρα που έχει υποστεί εισβολή. Αν αποσύρει και την υποστήριξη στον τομέα των στρατιωτικών πληροφοριών, η Ουκρανία θα είναι τυφλή απέναντι στο είδος των επιθέσεων που τις τελευταίες ημέρες έχουν σκοτώσει δεκάδες αμάχους.

Τι θα κάνουν Ευρώπη και Ουκρανία

Η Ευρώπη και η Ουκρανία δεν μπορούν να απορρίψουν εντελώς το σχέδιο και να διακινδυνεύσουν να αποξενώσουν τον Τραμπ.

Θα κερδίσουν χρόνο και θα ελπίζουν, παρά τις ενδείξεις, ότι θα καταφέρουν να τον πείσουν να εγκαταλείψει το Κρεμλίνο και να ασκήσει πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν, για να τερματίσει τον πόλεμο, αντί να αναγκάσει την Ουκρανία να παραδοθεί.