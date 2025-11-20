Εξελίξεις υπάρχουν στην προσπάθεια για ειρήνη στην Ουκρανία. Πολλές πληροφορίες δεν είναι ακόμη γνωστές για το σχέδιο που καταρτίζεται, ωστόσο ούτε οι Ουκρανοί ούτε οι Ευρωπαίοι φαίνεται να έχουν ενημερωθεί για τις εξελίξεις.

Μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη ήταν όταν ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, έγραψε στο X: «Πρέπει να το έμαθε από τον Κ…». Προφανώς πίστευε ότι έστελνε ένα ιδιωτικό μήνυμα, δεδομένου ότι το tweet του διαγράφηκε αμέσως. Πρόλαβε πάντως και έδωσε μια εικόνα για τον ρόλο που διαδραματίζουν ο ίδιος και ο Ρώσος ομόλογός του σε ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Γουίτκοφ απαντούσε σε μια αποκλειστική είδηση του Μπαράκ Ραβίντ από το πρακτορείο Axios, σύμφωνα με το βρετανικό Sky News.

Η είδηση αποκάλυψε ένα «μυστικό» σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η αναφορά υποδείκνυε ότι οι Αμερικανοί είχαν συνομιλήσει κρυφά με τους Ρώσους για μια νέα προσπάθεια τερματισμού του πολέμου, η οποία περιλάμβανε την παραχώρηση στη Ρωσία από την Ουκρανία εδαφών που εξακολουθεί να ελέγχει.

Ποιος είναι ο «Κ» στο μήνυμα του Γουίτκοφ; Πιθανότατα είναι ο Κίριλ Ντμιτρίεφ, ο οποίος έχει γίνει ο ανεπίσημος απεσταλμένος του Πούτιν στην Ουάσινγκτον. Ο Ντμιτρίεφ, που γεννήθηκε στο Κίεβο και σπούδασε στο Στάνφορντ, είναι ουσιαστικά ο Ρώσος ομόλογος του Γουίτκοφ.

Κίριλ Ντμιτρίεφ και Στιβ Γουίτκοφ

Κατά μία έννοια, «αποτελούν το γιν και το γιανγκ αυτού του γεωπολιτικού παζλ», γράφει στην ανάλυσή του για το Sky News ο ανταποκριτής του, Μαρκ Στόουν. Ο Γουίτκοφ είναι μεγιστάνας του real estate. Ο Ντμιτρίεφ είναι οικονομολόγος. Είναι αντίθετες δυνάμεις με υπόβαθρα που, εκ πρώτης όψεως, είναι εξίσου ακατάλληλα για την επίλυση γεωπολιτικών συγκρούσεων. Ωστόσο, οι δύο ηγέτες τους τους εμπιστεύονται αυτό το τεράστιο έργο.

«Εδαφικές παραχωρήσεις» σε σχέδιο 28 σημείων

Όσον αφορά τις εξελίξεις των τελευταίων 24 ωρών: Πρώτον, γνωρίζουμε ότι ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ, έφτασαν στην ουκρανική πρωτεύουσα για να συναντήσουν τους ομολόγους τους.

Η επίσκεψή τους ήταν προγραμματισμένη, αλλά το επίκεντρο μετατοπίστηκε. Το σχέδιο να συζητήσουν την τεχνολογία των drones και τη χειμερινή επίθεση μετατράπηκε σε συζήτηση για ένα ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε η Ρωσία και το οποίο συζητούσαν ο Γουίτκοφ και ο Ντμιτρίεφ.

Η δεύτερη εξέλιξη, το δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios –την οποία ο Γουίτκοφ φαίνεται να υπονόησε ακούσια ότι προήλθε από τον Ντμιτρίεφ– ισχυρίζεται ότι οι δύο απεσταλμένοι συναντήθηκαν πρόσφατα στη Φλόριντα (η βάση του Γουίτκοφ) για να συζητήσουν ένα σχέδιο ειρήνης 28 σημείων.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας είπε στους συνεργάτες μας στο NBC News ότι ο Ντρίσκολ έχει ενημερωθεί για το σχέδιο 28 σημείων. Ο Ντρίσκολ και το στρατιωτικό του επιτελείο φαίνεται να έχουν παρουσιάσει μια αρχική ενημέρωση στην ουκρανική πλευρά σχετικά με αυτό το σχέδιο που υποστηρίζεται από τη Ρωσία.

Ουκρανικές πηγές έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν είναι ικανοποιημένες με το σχέδιο Γουίτκοφ-Ντμιτρίεφ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει «εδαφικές παραχωρήσεις» και «μείωση της στρατιωτικής δύναμης». Η ουκρανική θέση είναι ότι το σχέδιο αποτελεί την τελευταία προσπάθεια «να εκμεταλλευτούν την αμερικανική κυβέρνηση».

Τι συμβαίνει με τις εγγυήσεις ασφάλειας;

Η Ουκρανία θέλει εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έδειξε κατά την τελευταία επίσκεψη του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον ότι ήταν πρόθυμος να τις παρέχει. Αυτό θεωρήθηκε από τους Ευρωπαίους ως μια τεράστια θετική εξέλιξη, παρόλο που ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε την κρίσιμη λεπτομέρεια – τι θα συνεπάγονταν στην πραγματικότητα αυτές οι εγγυήσεις;

Οι τελευταίες πληροφορίες, από την Axios, υποδηλώνουν ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας (που εξακολουθούν να είναι ακαθόριστες, τουλάχιστον δημοσίως) εξαρτώνται από την παραχώρηση από την Ουκρανία ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς, η οποία περιλαμβάνει περίπου το 15% του εδάφους που δεν κατέχει επί του παρόντος η Ρωσία.

Το κρίσιμο είναι ότι οι περιοχές του Ντονμπάς από τις οποίες θα αποσυρθεί η Ουκρανία (το 15%) θα θεωρηθούν αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Το σχέδιο είναι πολύ παρόμοιο με αυτό που πρότεινε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τους μήνες πριν από τη νίκη του Τραμπ στις περσινές εκλογές, το οποίο απορρίφθηκε κατηγορηματικά ως αδύνατο να υλοποιηθεί εκείνη την εποχή.

Είναι το σχέδιο της Γάζας το πρότυπο;

Μια άλλη πηγή, από μια τρίτη χώρα που βρίσκεται κοντά στις διαπραγματεύσεις, είπε ότι οι Καταριανοί παίζουν ρόλο στις συνομιλίες και ήταν παρόντες το Σαββατοκύριακο, όταν ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η διαμεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, μαζί με το πολυεπίπεδο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, προβάλλεται ως ένα μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση, οι προκλήσεις και οι βαθύτερες αιτίες είναι εντελώς διαφορετικές.