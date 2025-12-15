Ο υποψήφιος της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ εξελέγη νέος πρόεδρος της Χιλής, καθώς επιβλήθηκε χθες, Κυριακή 14/12 στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, της υποψήφιας συμμαχίας κομμάτων της αριστεράς και του κέντρου Γιανέτ Χάρα, σύμφωνα με την καταμέτρηση της εφορευτικής επιτροπής (SERVEL).

Ο κ. Καστ, υπερσυντηρητικός πρώην κοινοβουλευτικός 59 ετών, επικράτησε με 58,30% των ψήφων της κα Χάρα, η οποία έλαβε το 41,70%, κατά τα έως τώρα αποτελέσματα, με το 76% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί.

Υποστηρικτές του υποψηφίου της άκρας δεξιάς, ανεμίζοντας σημαίες της Χιλής, βγήκαν στους δρόμους πόλεων να πανηγυρίσουν τη νίκη του.

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, υποσχέθηκε χθες Κυριακή να «αποκαταστήσει την τήρηση του νόμου» στη χώρα, που παρουσιάζει ως κράτος βυθισμένο στην ανασφάλεια.

«Η Χιλή νίκησε (…) Η ελπίδα να ζούμε χωρίς φόβο νίκησε», είπε ο υπερσυντηρητικός πρώην κοινοβουλευτικός, 59 ετών, στην επινίκια ομιλία του στο Σαντιάγο, μετά την επικράτησή του με μεγάλη διαφορά στην αναμέτρηση με την υποψήφια συμμαχίας παρατάξεων της αριστεράς και του κέντρου Γιανέτ Χάρα.

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο οποίος θα ορκιστεί και θα αναλάβει καθήκοντα τον Μάρτιο, θα είναι ο πιο δεξιός πρόεδρος που έχει γνωρίσει η Χιλή από το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας του Πινοτσέτ (1973-1990).

Τον συνεχάρη ο Μάρκο Ρούμπιο

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «συνεχάρη» τον ακροδεξιό «εκλεγμένο πρόεδρο της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ για τη νίκη του» στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη χθες Κυριακή στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ «αδημονεί» να συνεργαστεί μαζί του «για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας» και για να «αναζωογονηθεί η (διμερής) εμπορική σχέση».