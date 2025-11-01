Τρία ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν στόχο τη Μόσχα καταρρίφθηκαν από ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει ο Σεργκέι Σομπιάνιν σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των drones στις περιοχές όπου κατέπεσαν.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε πως σε διάστημα τριών ωρών είχαν αναχαιτιστεί και καταστραφεί 38 ουκρανικά drones σε δύο ρωσικές περιφέρειες στο νότιο τμήμα της χώρας και στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014.