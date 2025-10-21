Ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις γνωστοποίησαν την Τρίτη ότι πραγματοποίησαν πλήγμα σε χημικό εργοστάσιο στην περιοχή Μπριάνσκ, στη νότια Ρωσία.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου στην πλατφόρμα Telegram, το εργοστάσιο επλήγη σε συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων Storm Shadow, που η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα δεν κατάφερε να αναχαιτίσει.

Missile and drone strikes on Russia is underway. So far, this was reported:



– UAVs targeted a power substation in Bryansk region;

– Allegedly, a Storm Shadow missiles struck the Bryansk Chemical Plant, which had been serving Russia’s military-industrial complex;

– A thermal… pic.twitter.com/Po5FNZvQfr — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) October 21, 2025

Χαρακτηρίζει το εργοστάσιο «κλειδί» για την παραγωγή πυρίτιδας, εκρηκτικών και καυσίμων για πυραύλους.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευχαριστίες προς τους συμμάχους για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους στον αγώνα εναντίον των ρώσων εισβολέων.