Ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις γνωστοποίησαν την Τρίτη ότι πραγματοποίησαν πλήγμα σε χημικό εργοστάσιο στην περιοχή Μπριάνσκ, στη νότια Ρωσία.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου στην πλατφόρμα Telegram, το εργοστάσιο επλήγη σε συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων Storm Shadow, που η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα δεν κατάφερε να αναχαιτίσει.

Χαρακτηρίζει το εργοστάσιο «κλειδί» για την παραγωγή πυρίτιδας, εκρηκτικών και καυσίμων για πυραύλους.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευχαριστίες προς τους συμμάχους για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους στον αγώνα εναντίον των ρώσων εισβολέων.