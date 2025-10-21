Οι ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται με την Ουκρανία σε μια πρόταση 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου, αντιδρώντας στις νέες απαιτήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν προς τις ΗΠΑ να παραδώσει το Κίεβο εδάφη με αντάλλαγμα μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ένα «συμβούλιο ειρήνης» υπό την προεδρία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα επιβλέπει την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το ζήτημα, όπως μετέδωσε το Bloomberg το απόγευμα της Τρίτης.

Τι προβλέπει το σχέδιο 12 σημείων για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Μόλις η Ρωσία συμφωνήσει, όπως και η Ουκρανία, σε κατάπαυση του πυρός και δεσμευτούν αμφότερες οι πλευρές να σταματήσουν τις επιθέσεις, το σχέδιο προβλέπει την επιστροφή όλων των εκτοπισμένων παιδιών στην Ουκρανία και ανταλλαγές αιχμαλώτων. Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας, κονδύλια για την αποκατάσταση των ζημιών του πολέμου και έναν ταχύ δρόμο ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά, ωστόσο τα περίπου 300 δισ. δολάρια από τα παγωμένα αποθεματικά της ρωσικής κεντρικής τράπεζας θα επιστραφούν μόνο εάν η Μόσχα συμφωνήσει να συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο. Οι περιορισμοί θα επανέλθουν αυτόματα σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης.

Διαπραγματεύσεις για τη διακυβέρνηση κατεχόμενων περιοχών

Η Μόσχα και το Κίεβο θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη διακυβέρνηση των κατεχόμενων περιοχών, αν και ούτε η Ευρώπη ούτε η Ουκρανία θα αναγνωρίσουν νομικά οποιαδήποτε κατεχόμενη γη ως ρωσική, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για τερματισμό των μαχών κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών, παρά τις μεγάλες απώλειες που έχει υποστεί στον πόλεμο, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο τέταρτο έτος του.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου βρίσκονται υπό τελική διαμόρφωση και ενδέχεται να αλλάξουν, προειδοποίησαν οι πηγές. Οποιαδήποτε πρόταση θα χρειαστεί επίσης την έγκριση της Ουάσιγκτον, ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ενδέχεται να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η πρόταση αντικατοπτρίζει τις εκκλήσεις που έκανε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα για άμεσο «πάγωμα» της σύγκρουσης κατά μήκος των σημερινών γραμμών πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ζελένσκι για παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία, λέει Ουκρανός αξιωματούχος στο AFP

Την ίδια ώρα, κορυφαίος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου η Ουκρανία να παραχωρήσει στη Ρωσία την περιοχή του Ντονμπάς (η οποία αποτελείται από τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας), κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή.

Μιλώντας υπό τον όρο να διατηρηθεί η ανωνυμία του, ο αξιωματούχος είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποσύρει τα στρατεύματά του από τα εδάφη του Ντονμπάς που δεν έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις, αποδεχόμενος έτσι την αξίωση της Μόσχας.

Η συνάντηση της Παρασκευής στον Λευκό Οίκο ήταν «τεταμένη και δύσκολη», δήλωσε ο αξιωματούχος στο AFP, συμπληρώνοντας ότι η ουκρανική πλευρά αποκόμισε την εντύπωση «μεταστροφής» της αμερικανικής πολιτικής.

«Δεν υπάρχουν σχέδια για άμεση συνάντηση Τραμπ-Πούτιν»

Πάντως, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Τρίτη πως δεν υπάρχουν σχέδια για άμεση συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Ρώσος ομόλογός του, Σεργκέι Λαβρόφ, επίσης δεν έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν διά ζώσης, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, χαρακτηρίζοντας ωστόσο την τηλεφωνική τους επικοινωνία τη Δευτέρα ως «παραγωγική».