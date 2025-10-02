Η ηλεκτροδότηση στις βόρειες περιοχές της Ουκρανίας επανέρχεται σταδιακά, ύστερα από το μπλακ άουτ που προκλήθηκε από ρωσικές επιθέσεις, όπως ανέφερε χθες Πέμπτη η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram, η Σβιριντένκο ανέφερε πως η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως σε δύο περιοχές της περιφέρειας Σούμι. Οι εργασίες συνεχίζονται στη γειτονική περιφέρεια Τσερνίχιβ, όπου περισσότεροι από 300.000 καταναλωτές είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα ρωσικά πλήγματα της Τετάρτης.

Στην πόλη Σλαβούτιτς, κοντά στον παροπλισμένο πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, αποκαταστάθηκε η σύνδεση κρίσιμων υποδομών στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αναμένεται σύντομα η επίλυση των προβλημάτων στην υπόλοιπη πόλη, σύμφωνα με τη Σβιριντένκο.

Την Τετάρτη επιδρομή drone στην πόλη Σλαβούτιτς είχε προκαλέσει για περίπου τρεις ώρες τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του σταθμού στο Τσερνόμπιλ, όπου το 1986 συνέβη η χειρότερη πυρηνική καταστροφή παγκοσμίως.